Lợi ích khi ăn dứa

Ăn dứa có thể tăng cường sức khỏe xương, giúp giảm mỡ bụng, hỗ trợ miễn dịch và chống lại vi khuẩn có hại.

Một quả dứa tươi có 79 mg vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen, giữ làn da tươi trẻ, tăng cường hấp thu sắt và bảo vệ tim. Cơ thể thiếu vitamin C thường có các dấu hiệu như dễ bầm tím, xuất huyết dưới móng, chảy máu chân răng, vết thương lâu lành. Phụ nữ trưởng thành cần 75 mg vitamin C mỗi ngày, nam giới là 90 mg.

Hỗ trợ giảm cân

Dứa ít calo, nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, không có chất béo, hỗ trợ giảm cân. Loại quả này cũng cung cấp một số chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Bromelain là loại enzyme trong dứa có tác dụng tiêu hóa protein và giúp giảm viêm ruột. Bằng cách khắc phục tình trạng tiêu hóa kém, bromelain làm giảm đầy hơi, giữ nước. Các lợi ích sức khỏe khác của bromelain như hạn chế khả năng viêm khớp, đông máu và bầm tím.

Giúp xương chắc khỏe

Dứa chứa đồng và mangan. Canxi giúp xương chắc khỏe, đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và củng cố xương. Khoáng chất quan trọng này chứa một loại enzyme hỗ trợ hình thành collagen cho xương và mô liên kết.

Mangan có tác dụng tăng mật độ khoáng chất của xương, nhất là xương cột sống. Điều này rất quan trọng với phụ nữ sau mãn kinh, người bị thiếu mangan do thuộc nhóm có nguy cơ gãy xương cao hơn.

Người đang nỗ lực cải thiện sức khỏe của xương bằng cách bổ sung canxi vào chế độ ăn nên kết hợp thực phẩm giàu đồng và mangan.

Phòng bệnh nhờ chất chống oxy hóa

Loại quả này cung cấp chất chống oxy hóa như phenolic, flavonoid và vitamin C. Chất chống oxy hóa là những hợp chất trong thực phẩm góp phần chống viêm và các gốc tự do trong cơ thể.

Các gốc tự do là phân tử có thể gây tổn thương tế bào, dẫn đến các vấn đề sức khỏe gồm bệnh tim, Alzheimer, tiểu đường type 2. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như dứa có thể giảm những rủi ro này.

Cải thiện thị lực

Dứa cung cấp beta carotene, vitamin A tốt cho mắt. Những hợp chất này góp phần chống lại thoái hóa điểm vàng, ngăn ngừa đục thủy tinh thể, quáng gà và sức khỏe kém. 87% quả dứa được tạo thành từ nước, hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố, tiêu hóa.

Tốt cho tim

Rau củ quả góp phần giảm cholesterol vì chúng chứa nhiều chất xơ, kali và chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này hỗ trợ loại bỏ cholesterol xấu, có lợi cho tim.

Tăng cường lưu thông máu

Dứa cung cấp bromelain, kali và đồng làm tăng số lượng tế bào hồng cầu, lưu lượng oxy và thúc đẩy quá trình tuần hoàn nhanh hơn.

