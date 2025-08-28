Béo phì tác động thế nào đến bệnh động kinh

Con tôi bị động kinh từ nhỏ, dùng thuốc theo đơn, vài năm gần đây cháu tăng cân nhanh, bác sĩ chẩn đoán béo phì độ hai. Hai bệnh này tác động đến nhau thế nào? (Trần Long, 46 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Động kinh là rối loạn thần kinh, thường gây ra các cơn co giật tái phát. Động kinh và béo phì có mối quan hệ hai chiều, người bệnh động kinh có nguy cơ béo phì cao hơn và ngược lại người béo phì có thể cũng tăng nguy cơ mắc bệnh động kinh.

Cơn động kinh có thể làm rối loạn nồng độ hormone ghrelin, leptin và adiponectin trong cơ thể. Các hormone này có liên quan đến cảm giác no, thèm ăn và quá trình trao đổi chất, từ đó ảnh hưởng đến cân nặng. Trong một số trường hợp, thuốc điều trị động kinh gây rối loạn nội tiết tố cũng có thể làm người bệnh tăng cân nhanh.

Thừa cân, béo phì có liên quan đến những thay đổi về hình thái và chức năng của não, làm thay đổi về cấu trúc khu trú ở nhiều vùng não khác nhau. Thừa cân gây tích tụ mỡ nội tạng, chất béo, làm tăng nguy cơ viêm, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thúc đẩy khởi phát triệu chứng và khiến động kinh tiến triển nhanh.

Chế độ ăn lành mạnh, đủ chất vừa giúp kiểm soát cân nặng vừa giảm nguy cơ động kinh. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên đưa con đi khám để bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân gây béo phì, từ đó có phác đồ điều trị phù hợp. Song song, bạn nên cho con ăn uống cân bằng, đầy đủ trái cây, rau, thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đều đặn và quản lý căng thẳng có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ động kinh. Vận động còn có tác dụng làm giảm cân, ngăn ngừa đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch ở bệnh nhân động kinh.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng

Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM