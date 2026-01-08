Béo phì hơn do ăn kiêng sai cách

TP HCMSau một năm ăn kiêng theo chế độ low carb giảm tinh bột, Toàn, 25 tuổi, tăng hơn 20 kg lên hơn 100 kg, béo phì nặng hơn kèm gan nhiễm mỡ độ ba.

Toàn ăn kiêng giảm cân bằng chế độ ăn low carb vì chỉ cần hạn chế tinh bột, không phải nhịn đói, không cần kiêng chất đạm, chất béo, phù hợp với thói quen sinh hoạt. Anh loại bỏ gần như hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần ăn hàng ngày, không hạn chế thịt cá, trứng, sữa...

Tháng đầu tiên anh giảm 3 kg, song sau gần một năm ăn kiêng đã tăng lên 122 kg, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Kết quả cho thấy anh Toàn béo phì mức độ cao nhất, chỉ số BMI 39.6, mỡ nội tạng 250 cm2 cao gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn, gan nhiễm mỡ độ ba. Anh còn mắc bệnh tiểu đường type 2, men gan cao, tăng axit uric, tăng lipid máu hỗn hợp.

Bác sĩ Tùng phân tích các chỉ số cơ thể của anh Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Trần Hữu Thanh Tùng, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chế độ ăn kiêng low carb dựa trên nguyên tắc giảm carbs, thúc đẩy cơ thể đốt cháy chất béo dự trữ để lấy năng lượng, dẫn đến giảm cân. Chế độ này khá được ưa chuộng vì có thể ăn chất đạm (protein) và chất béo có trong các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng sữa... Tuy nhiên, ăn ít carb chỉ giúp giảm cân trong thời gian ngắn và hết dần tác dụng sau đó.

Bác sĩ giải thích anh Toàn loại bỏ gần như hoàn toàn tinh bột (no carb) trong chế độ ăn khiến cơ thể không có đủ đường để chuyển hóa, gan buộc phải thu thập mỡ dùng thay thế. Khi đó, mỡ được dồn về gan quá nhiều, tích tụ lại trong tế bào gan, gây gan nhiễm mỡ. Người bệnh không kiểm soát lượng protein và chất béo nạp vào dẫn đến lượng calo nạp vào vượt mức tiêu hao, gây tăng cân.

Anh Toàn được điều trị bằng thuốc nội tiết thế hệ mới kết hợp chế độ ăn hợp lý, không kiêng khem quá mức nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cân. Người bệnh áp dụng các bài tập đạp xe, chạy bộ để đốt mỡ, tăng cường vận động thể chất. Sau ba tháng sau, anh giảm được 10 kg, tiếp tục liệu trình giảm cân để đạt mức dưới 80 kg.

Bác sĩ Tùng khuyên người béo phì nên tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn kiêng phù hợp, không nên cắt giảm calo quá mức vì có thể làm chậm trao đổi chất, mất cơ, dẫn đến tăng cân ngược. Bỏ bữa sẽ kích thích sản xuất hormone đói (ghrelin), tăng cảm giác thèm ăn và dẫn đến ăn bù ở bữa sau. Do đó, người giảm cân cần đảm bảo ăn đúng và đủ ba bữa, hạn chế ăn vặt.

Đức Hạnh