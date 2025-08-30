Hai năm nay tôi tăng cân nhanh, BMI 33,4 kg/m2, béo phì độ hai, nguy cơ suy tim. Béo phì có làm tăng nguy cơ suy tim không, điều trị thế nào? (Thế Hà, Tây Ninh)

Trả lời:

Béo phì và bệnh tim mạch có mối liên quan mật thiết với nhau. Mỡ thừa do béo phì tạo áp lực lên hệ thống mạch máu, khiến tim làm việc gắng sức để cung cấp máu cho các cơ quan dẫn đến tắc nghẽn mạch máu và tăng nguy cơ đau tim, suy tim, đột quỵ.

Mỡ thừa, mỡ nội tạng quá nhiều gây ra những thay đổi về huyết động và cơ tim. Viêm mạn tính ở người béo phì có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa cơ bản, làm suy yếu chức năng của lớp nội mô lót mạch máu, tạo điều kiện hình thành huyết khối gây ra tình trạng tăng đông và xơ vữa động mạch, rối loạn dẫn truyền trong nhĩ, rối loạn nhịp nhĩ, tăng áp lực lên tim, suy tim.

Lượng mỡ ngoài màng tim nhiều quá mức có khả năng tác động cục bộ lên cơ tim, gây phì đại tế bào cơ và xơ hóa cơ tim, góp phần làm rối loạn chức năng cơ quan này. Người béo phì thường có mức độ mỡ máu cao, đặc biệt LDL - cholesterol xấu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Giảm cân có thể giúp giảm mỡ máu.

Chế độ ăn lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng, giảm các nguy cơ bệnh tim mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên tuân thủ theo phác đồ điều trị béo phì của bác sĩ. Bởi giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ bụng, có thể cải thiện chức năng tim và giảm nguy cơ suy tim.

Bạn nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại thực phẩm ít chất béo bão hòa, hạn chế thực phẩm giàu cholesterol và muối. Tập thể dục đều đặn không chỉ ngăn ngừa thừa cân và béo phì mà còn giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch liên quan đến lối sống như huyết áp cao, tiểu đường.

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM