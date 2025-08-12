Béo phì có làm tăng nguy cơ sa sinh dục?

Tôi kết hôn nhiều năm chưa có con, bác sĩ chẩn đoán bị sa sinh dục và cần giảm cân. Có phải béo phì làm tăng nguy cơ sa sinh dục? (Lê Minh, Cà Mau)

Trả lời:

Tử cung thuộc bộ phận sinh dục nữ nằm trong vùng chậu. Nó được giữ tại vị trí sinh lý tự nhiên bằng lớp cơ, các tổ chức vùng đáy chậu, thành âm đạo và dây chằng trong bụng, chậu hông. Sa sinh dục là tình trạng tử cung sa xuống thấp trong âm đạo hoặc sa hẳn ra ngoài âm hộ. Trong trường hợp nặng, bàng quang và trực tràng có thể sa ra ngoài âm hộ.

Bệnh được chia thành nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. Triệu chứng bao gồm đau tức bụng, khối sa, rối loạn tiểu tiện (són tiểu hoặc khó tiểu, tiểu không hết), rối loạn đại tiện (són phân, táo bón). Người bệnh có thể bị giảm ham muốn tình dục, khó quan hệ, quan hệ đau... ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, sa sinh dục có thể tiến triển nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm hơn.

Nguyên nhân chính gây sa sinh dục là do suy yếu nhóm cơ và các mô tại sàn chậu, làm suy yếu cấu trúc hỗ trợ các cơ quan vùng chậu. Các yếu tố làm tăng nguy cơ như mang thai, sinh nở và lão hóa tự nhiên, phẫu thuật ở vùng chậu, tai biến sản khoa. Phụ nữ lao động nặng như công nhân, nông dân, người phải làm việc ở tư thế đứng kéo dài, gánh vác nặng làm tăng áp lực lên vùng đáy chậu cũng có nguy cơ bị sa sinh dục.

Chỉ số BMI cao là yếu tố lối sống ảnh hưởng tác động rõ rệt lên sàn chậu, tăng nguy cơ sa sinh dục. Trọng lượng cơ thể quá lớn tạo áp lực lên cơ sàn chậu, làm suy yếu chức năng cơ và tăng áp lực vùng chậu, dẫn đến các rối loạn như tiểu không tự chủ.

Béo phì gây mất cân bằng nội tiết tố, có thể làm suy yếu sức mạnh và tính toàn vẹn tổng thể của các cơ sàn chậu, dẫn đến rối loạn chức năng, đau vùng chậu. Nếu được chẩn đoán béo phì, bạn nên giảm cân để cải thiện các vấn đề về sức khỏe đồng thời giảm triệu chứng sa tử cung, kiểm soát rối loạn sàn chậu.

BS.CKI Phan Thị Thùy Dung

Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM