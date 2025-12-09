Béo phì có ảnh hưởng chiều cao khi trẻ trưởng thành?

Con tôi 9 tuổi, nặng 48 kg, cao 1,35 m, được chẩn đoán béo phì độ một. Hiện, bé cao hơn bạn bè cùng lớp nhưng sau này có lùn không? (Thanh Huyền, Bắc Ninh)

Trả lời:

Chỉ số khối cơ thể (BMI) của con bạn ở ngưỡng 26,3 kg/m², tương ứng béo phì độ một. Trẻ béo phì thường cao sớm do tuổi xương phát triển nhanh.

Ở giai đoạn này, bạn cần được theo dõi chặt chẽ tốc độ tăng chiều cao mỗi năm, đồng thời kiểm soát cân nặng, ưu tiên giữ cân, nếu tăng chỉ nên ở mức 100-150 g/tháng (tương đương 1,5-2 kg/năm). Cha mẹ cần quan sát dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ như phát triển vùng ngực, kinh nguyệt hoặc tốc độ tăng chiều cao nhanh bất thường. Trẻ nên được khám nội tiết nhi định kỳ 3-6 tháng một lần. Nếu bé ăn uống đủ chất dinh dưỡng, vận động, ngủ ngon giấc và theo dõi nội tiết đầy đủ thì trẻ đạt gần chiều cao tiềm năng vẫn khả quan.

Béo phì ở trẻ em là tình trạng cơ thể trẻ tích tụ quá nhiều mỡ so với mức cần thiết, khiến cân nặng vượt chuẩn so với chiều cao và độ tuổi, gây nhiều hậu quả lâu dài như thay đổi nội tiết, bệnh cơ xương khớp. Nguyên nhân có thể do chế độ ăn nhiều năng lượng, ít vận động, di truyền hoặc rối loạn nội tiết. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dậy thì sớm, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, ảnh hưởng đến phát triển chiều cao khi trưởng thành.

Để chăm sóc trẻ béo phì mà vẫn đảm bảo phát triển chiều cao tối ưu, cha mẹ cần kết hợp điều chỉnh chế độ ăn, vận động và sinh hoạt hợp lý. Bữa ăn cần cân đối giữa chất đạm, tinh bột, chất béo tốt, rau xanh và trái cây tươi. Hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt có gas. Khuyến khích trẻ vận động đều đặn ít nhất 60 phút mỗi ngày bằng các môn thể thao nhẹ nhàng như bơi, bóng rổ, cầu lông, nhảy dây hoặc đi bộ nhanh. Trẻ ngủ đủ và đúng giờ (8-10 tiếng mỗi đêm) cũng rất quan trọng vì hormone tăng trưởng tiết ra nhiều nhất vào ban đêm.

Cha mẹ nên cho trẻ khám dinh dưỡng và nội tiết định kỳ, theo dõi chỉ số BMI, chiều cao và tốc độ phát triển để bác sĩ có hướng can thiệp phù hợp.

BS. Trần Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội