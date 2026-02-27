Bệnh viện Tâm Anh lập kỷ lục châu Á mổ não bằng robot AI

TP HCMBệnh viện Đa khoa Tâm Anh được trao hai kỷ lục về phẫu thuật não và cột sống bằng robot AI thành công nhiều nhất Việt Nam và châu Á.

Chứng nhận được Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao tặng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chiều 26/2. Để đạt các kỷ lục này, Bệnh viện Tâm Anh đã mổ thành công 208 ca u não, u tủy sống, cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, mổ thoát vị đĩa đệm bằng robot AI, trong giai đoạn 2023-2025. Hồ sơ đề cử kỷ lục đã trải qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan theo các tiêu chí trong nước và quốc tế, được sự thống nhất từ hội đồng chuyên môn của các tổ chức kỷ lục.

Đại diện Bệnh viện Tâm Anh nhận kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á về phẫu thuật não, cột sống, tủy sống bằng robot AI. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VietKings, nói: "Thành tựu hôm nay của bệnh viện không chỉ có ý nghĩa khoa học công nghệ mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, là dấu mốc của y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển chất lượng ngang tầm khu vực, thế giới". Còn PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đơn vị đang làm chủ công nghệ mổ não và cột sống, tủy sống bằng robot AI Modus V Synaptive. Trên thế giới hiện có 14 nước sử dụng robot này, đa phần là các nước phát triển. Robot này được ứng dụng trong phẫu thuật điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm ở não, cột sống, tủy sống như các loại u não, u dây thần kinh, cấp cứu đột quỵ - xuất huyết não, phẫu thuật dị dạng mạch máu não, các loại u trong ống sống, u mạch máu tủy, thoát vị đĩa đệm cột sống...

Robot AI Modus V Synaptive được phát triển công nghệ cao, tích hợp AI có nhiều ưu điểm nổi bật so với thiết bị phẫu thuật não, cột sống và tủy sống truyền thống. Robot AI giúp bác sĩ nhận diện rõ cấu trúc não, định vị chính xác khối u, khối máu tụ và các mô não lành, các bó sợi thần kinh trên cùng một hình ảnh 3D, hỗ trợ bác sĩ xây dựng kế hoạch mổ trước trên phần mềm chuyên dụng. Khi mổ chính thức, cánh tay robot linh hoạt tự động di chuyển giúp bác sĩ thao tác chuẩn xác, tiến vào não hay tủy sống loại bỏ hiệu quả khối u, khối máu tụ hay khối thoát vị mà không hoặc hạn chế tối đa tổn thương các mô lành.

Êkip bác sĩ đang phẫu thuật cấp cứu đột quỵ xuất huyết não bằng robot AI. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, từ những ngày đầu ứng dụng robot trong phẫu thuật thần kinh, êkíp đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm đạt tỷ lệ thành công cao hơn 95%, bảo tồn tối đa các chức năng vận động, ngôn ngữ cho bệnh nhân, giảm 79% lượng máu mất và rút ngắn 40% thời gian hồi phục.

Ấn tượng sâu sắc nhất với ông là niềm vui mừng của bệnh nhân nữ trẻ yếu liệt suốt 6 năm đã đi lại như bình thường sau khi mổ u thân não bằng robot... Một bệnh nhân khác của ông, 21 tuổi, được phẫu thuật u não bằng robot thành công, nay học ra trường trở thành một kỹ sư trẻ. Nhiều ca đột quỵ xuất huyết não cấp cứu muộn, nguy cơ tử vong cao, đã được cứu sống nhờ phẫu thuật "vô cảm thức tỉnh" bằng robot AI. Trong những ca phẫu thuật đó, người bệnh có thể trò chuyện, cử động tay chân, thậm chí hát cùng bác sĩ ngay trong lúc mổ não.

Bệnh viện Tâm Anh lập kỷ lục châu Á mổ não bằng robot AI Bệnh nhân mổ u não bằng robot Modus V Synaptive đầu tiên tại Bệnh viện Tâm Anh chia sẻ về bệnh lý. Video: Bệnh viện cung cấp

Đến nay, bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện 240 ca phẫu thuật thần kinh bằng robot AI. "Chúng tôi không ngừng nỗ lực để người bệnh được điều trị hiệu quả, ít đau đớn và phục hồi sớm", bác sĩ Tấn Sĩ nói. Còn PGS Bính cho rằng xác lập kỷ lục châu Á chứng tỏ năng lực làm chủ công nghệ y học hiện đại của đội ngũ bác sĩ Tâm Anh, đóng góp bước tiến quan trọng cho ngành phẫu thuật thần kinh tại Việt Nam và khu vực.

Hoài Ân