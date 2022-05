Bệnh viêm gan có lây qua đường sữa mẹ?

Viêm gan không lây qua đường sữa, tuy nhiên trong quá trình cho con bú nếu mẹ không đảm bảo vệ sinh vẫn có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Một bà mẹ bị viêm gan, điều đầu tiên sau khi sinh con khiến họ lo lắng chính là liệu viêm gan có lây qua đường sữa mẹ hay không. Mặc dù nhiều bằng chứng đã chứng minh, viêm gan không lây qua đường sữa, tuy nhiên việc thực hành cho con bú của các mẹ bỉm sữa cần đảm bảo vệ sinh an toàn, vì nguy cơ lây truyền viêm gan từ mẹ sang con qua tiếp xúc có tồn tại.

Theo tờ VeryWellHealth (Mỹ), Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), là tổ chức luôn tích cực ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với các bà mẹ bị viêm gan, coi đây là nguồn năng lượng tốt nhất giúp cho sự phát triển thể chất, sức khỏe tốt của trẻ sơ sinh. Những ủng hộ của họ dựa trên các nghiên cứu dịch tễ học về khả năng lây truyền viêm gan A,B,C,D,E từ mẹ sang con.

Virus viêm gan không lây qua đường mẹ cho con bú. Ảnh: Freepik

Với virus viêm gan A: virus này lây lan chủ yếu qua đường phân, miệng, bao gồm ăn phải thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm, quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn và các trường hợp khác mà phân có thể truyền từ người sang người. Do đó, vệ sinh tốt, bao gồm rửa tay kỹ lưỡng, nhất quán, được coi là điều cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của HAV (virus viêm gan A).

Virus lây lan cho người khác khi máu của người bị nhiễm vào máu của người không bị nhiễm. Tức là trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm virus từ mẹ trong khi sinh. Tỷ lệ trẻ mắc viêm gan từ mẹ khá thấp, chiếm khoảng 0,06%. Đến nay, chưa có bằng chứng chứng minh việc virus viêm gan A từng được phân lập trong sữa mẹ, điều này giúp cho trẻ bú mẹ hoàn toàn an toàn. Trong trường hợp người mẹ bị nhiễm bệnh, bác sĩ khuyên nên tiêm globulin miễn dịch viêm gan A cho trẻ sơ sinh nếu bà mẹ có triệu chứng thời kỳ mang thai.

Viêm gan E (HEV): là một thách thức ở phụ nữ mang thai, vì 30% phụ nữ bị nhiễm bệnh khi mang thai có khả năng phát triển thành viêm gan tối cấp gây tử vong (suy gan cấp tính). Tuy nhiên, cũng như với bệnh viêm gan A, việc cho con bú vẫn được coi là an toàn đối với các bà mẹ bị nhiễm HEV.

Viêm gan B: virus này có thể được tìm thấy trong nhiều chất dịch cơ thể nhưng chỉ lây nhiễm khi có ở mức độ cao trong máu, tinh dịch hoặc nước bọt. Viêm gan B có thể lây từ mẹ sang con trong khi sinh.

Các chuyên gia cũng khẳng định viêm gan B không lây truyền qua sữa mẹ, nó an toàn cho trẻ sơ sinh trừ khi có nguy cơ tiếp xúc với máu nhiễm HBV. Do đó, những bà mẹ có núm vú bị nứt hoặc chảy máu nên tránh cho con bú, thay thế bằng sữa công thức cho đến khi núm vú lành lại.

Bên cạnh đó, các bà mẹ nên cân nhắc việc tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ trong khi đảm bảo rằng trẻ sơ sinh được tiêm globulin miễn dịch viêm gan B trong vòng 12 giờ sau khi sinh.

Viêm gan D: tương tự viêm gan E, A và B, viêm gan siêu vi D cũng không lây truyền qua đường sữa mẹ. Virus này chỉ lây truyền khi có cơ thể đã mắc virus viêm gan B và lây truyền qua các đường giống nhau (máu, tinh dịch, nước bọt). Như với virus viêm gan B các bà mẹ bị virus viêm gan siêu vi D vẫn có thể cho con bú sữa mẹ.

Viêm gan C: virus viêm gan C chủ yếu lây qua tiếp xúc với máu của người nhiễm bệnh giống như viêm gan B. Con đường lây truyền HCV chính là sử dụng ma túy qua đường tiêm chích, đặc biệt là sử dụng chung dụng cụ tiêm chích ma túy.

Khoảng 3,6% phụ nữ mang thai được ước tính có virus viêm gan C, việc lây truyền chủ yếu xảy ra trong tử cung (khi mẹ đang mang thai và trước khi sinh), có nguy cơ khoảng dưới 1%, tùy thuộc vào tải virus của người mẹ, các yếu tố nguy cơ khác. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy sự lây truyền virus viêm gan C xảy ra do việc cho con bú sữa mẹ, trẻ bú bình, trẻ bú mẹ có nguy cơ lây nhiễm như nhau.

Vì lý do này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Đại hội Bác sĩ Sản phụ khoa Mỹ và Học viện Nhi khoa Mỹ đều ủng hộ việc cho các bà mẹ nhiễm virus viêm gan C cho con bú. Tuy nhiên, cũng như đối với bệnh viêm gan B, nên đề phòng nếu người mẹ bị nứt hoặc chảy máu núm vú, để chúng có thời gian lành lại trước khi cho con bú.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)