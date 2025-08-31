Bệnh vảy nến có liên quan đến cân nặng không?

Tôi nặng 90 kg, bệnh vảy nến, ngoài sử dụng thuốc, bác sĩ tư vấn giảm cân. Hai bệnh này liên quan nhau không? (Võ Trường, Tây Ninh)

Trả lời:

Vảy nến là bệnh viêm da mạn tính phổ biến, xảy ra do di truyền, rối loạn miễn dịch và các yếu tố môi trường. Bệnh có thể tiến triển nặng và gây biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Béo phì và lượng mỡ bụng cao có thể khiến triệu chứng bệnh vảy nến nặng hơn và làm giảm khả năng đáp ứng với các phương pháp điều trị. Mô mỡ dư thừa càng nhiều làm tăng nguy cơ viêm, thúc đẩy bệnh vảy nến tiến triển nặng. Mỡ thừa có thể khiến thành phần tế bào thay đổi, ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào trong da và hệ sinh vật trong cơ thể, tạo điều kiện dẫn đến bệnh vảy nến.

Giảm cân, giảm mỡ giúp giảm triệu chứng vảy nến, ngăn chặn biến chứng do bệnh gây ra. Bạn nên ăn uống đủ chất, hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bão hòa để giảm cân lành mạnh. Ưu tiên rau lá xanh, trái cây, hạt dinh dưỡng và quả hạch giàu vitamin A, vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe cho làn da, tốt cho người bệnh vảy nến. Bạn cũng nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh như hạn chế hoặc bỏ hoàn toàn đồ uống chứa cồn, bỏ thuốc lá, tránh căng thẳng kéo dài.

BS.CKI Nguyễn Phúc Minh Trân

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM