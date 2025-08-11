Bệnh tiểu đường có gây nhồi máu cơ tim?

Tôi mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, vẫn đang kiểm soát bệnh. Có phải người bị tiểu đường dễ nhồi máu cơ tim không, ngăn ngừa thế nào? (Lê Tuyết Nhung, Vĩnh Long)

Trả lời:

Tiểu đường (đái tháo đường) là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim. Đường huyết tăng cao trong thời gian dài làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy sự hình thành các mảng xơ vữa dẫn đến hẹp, tắc động mạch vành. Tình trạng kháng insulin còn làm rối loạn chuyển hóa lipid, khiến nồng độ cholesterol xấu (LDL) tăng và cholesterol tốt (HDL) giảm, có thể thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch.

Người bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc thêm các bệnh như tăng huyết áp, béo phì, thận mạn tính, gan nhiễm mỡ không do rượu... Đây là các yếu tố có thể thúc đẩy làm tăng mức độ tổn thương cơ tim, gây nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Minh đang tư vấn sức khỏe cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng nhồi máu cơ tim ở người tiểu đường thường diễn ra âm thầm, không điển hình. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, khó thở nhẹ, buồn nôn, đau vùng thượng vị (trên rốn) hoặc vã mồ hôi lạnh chứ không xuất hiện cơn đau ngực dữ dội như thông thường. Do đó, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng suy tim hoặc tổn thương tim vĩnh viễn.

Bạn nên kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp và tình trạng mỡ máu (nếu có), xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế tinh bột hấp thu nhanh, đường (còn gọi là carbohydrate), chất béo bão hòa; tăng cường rau xanh, cá, hạt, ngũ cốc nguyên cám. Vận động thể chất đều đặn mỗi ngày ít nhất 30 phút, kiểm soát cân nặng, bỏ thuốc lá và tránh stress kéo dài. Người bệnh tiểu đường cần khám định kỳ để kiểm soát bệnh, tầm soát nguy cơ tim mạch và phát hiện sớm biến chứng, giúp giảm rủi ro nhồi máu cơ tim.

BS.CKII Ngô Trần Quang Minh

Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8