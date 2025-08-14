Bệnh nhân đột quỵ phục hồi tốt sau phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Trong các bệnh nhân đột quỵ được phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS), khoảng 97% phục hồi vận động và giao tiếp tốt, theo nghiên cứu của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Tỷ lệ trên là kết quả nghiên cứu giai đoạn đầu, cắt ngang ở ngày thứ 30 sau phẫu thuật bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não bằng kỹ thuật MIS, được ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, công bố tại Hội nghị Đột quỵ diễn ra hôm 10/8. Nghiên cứu này được tiến hành trong ba năm 2025-2027 dự kiến trên 300 bệnh nhân, phối hợp nhiều cơ sở can thiệp đột quỵ. Đây là nghiên cứu đầu tiên quy mô lớn đánh giá hiệu quả của kỹ thuật MIS trên nhóm bệnh nhân xuất huyết tự phát ở vùng sâu trong não, tại Việt Nam. Tình trạng bệnh lý này vốn khó tiếp cận, thường tiên lượng nặng, nguy hiểm.

Nghiên cứu phân các bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não thành các nhóm theo thời gian can thiệp phẫu thuật (trong 24 giờ đầu và 24-72 giờ) so sánh với nhóm điều trị bảo tồn nội khoa. Các chỉ số theo dõi gồm tỷ lệ tử vong, mức độ hồi phục vận động và thần kinh, điểm đánh giá mức độ nặng của đột quỵ NIHSS và thang điểm mRS - đánh giá mức độ tàn tật, khả năng độc lập trong sinh hoạt sau đột quỵ. Sau 30 ngày hậu phẫu, nhóm bệnh nhân phẫu thuật MIS không ghi nhận trường hợp tử vong hoặc suy giảm chức năng nặng, 97% đạt điểm khiếm khuyết thần kinh dưới một, nghĩa là gần như không còn di chứng đáng kể. Nhiều người phục hồi vận động, giao tiếp gần như bình thường sau vài ngày hậu phẫu.

"Kết quả bước đầu của nghiên cứu cho thấy kỹ thuật MIS có thể rút ngắn thời gian vàng cấp cứu đột quỵ xuất huyết vùng sâu, giảm tử vong và cải thiện chất lượng sống cho nhóm bệnh nhân có tiên lượng nặng", bác sĩ Tấn Sĩ nói, thêm rằng mốc 30 ngày là tiêu chuẩn đánh giá sớm hiệu quả can thiệp sau đột quỵ cấp, giúp xác định tính an toàn và khả năng hồi phục ban đầu. Các nghiên cứu dài hạn hơn (3-6-12 tháng) đang được tiếp tục để đánh giá khả năng duy trì phục hồi chức năng và giảm di chứng lâu dài.

Bác sĩ Tấn Sĩ báo cáo tại Hội nghị Đột quỵ TP HCM 2025. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xuất huyết não tự phát là thể đột quỵ nguy hiểm nhất, xảy ra khi mạch máu trong nhu mô não bị vỡ, hình thành khối máu tụ chèn ép các cấu trúc thần kinh lân cận. Tỷ lệ tử vong trong nhóm xuất huyết não thường 30-50% do cấp cứu muộn hoặc không hiệu quả. Khoảng 10-25% trường hợp sống sót có thể phục hồi chức năng độc lập.

Phẫu thuật là chỉ định quan trọng để cứu bệnh nhân xuất huyết não. Phương pháp phẫu thuật mở sọ truyền thống với vết mổ lớn, thường 10-15 cm, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mô lành, kéo dài thời gian hồi phục. Trong khi đó, kỹ thuật MIS có thể giảm sang chấn mô lành nhờ đường mổ nhỏ, khoảng 2-5 cm, lối tiếp cận ngắn và chọn lọc, tận dụng các rãnh vỏ não tự nhiên, tránh tổn thương các bó sợi thần kinh quan trọng. Kỹ thuật này phát triển mạnh những năm gần đây tại Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại như robot AI mổ não, hệ thống định vị thần kinh AI, kỹ thuật BrainPath...

Như một bệnh nhân nam 47 tuổi, liệt nửa người, rối loạn ý thức, được các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật bằng MIS loại bỏ gần như toàn bộ khối máu tụ sâu, nhờ vậy đi lại bình thường sau hai tuần. Một bệnh nhân nữ 57 tuổi bị xuất huyết nhân bèo, được phẫu thuật MIS để tránh phải mở sọ, xuất viện sau 10 ngày với tình trạng sức khỏe ổn định.

Hội nghị Đột quỵ TP HCM 2025 với hơn 1.000 đại biểu tham dự, cập nhật tiến bộ mới về chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng sau đột quỵ như cá thể hóa liệu pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, đào tạo nhân lực chuyên sâu, xây dựng hệ thống cấp cứu liên viện, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Phượng Thy