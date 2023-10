Bệnh gan do uống nhiều rượu bia

Uống nhiều bia rượu trong thời gian dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan như viêm gan do rượu, xơ gan, gan nhiễm mỡ.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bệnh gan do rượu rất phổ biến nhưng có thể phòng ngừa được. Trong giai đoạn đầu, người bệnh ngừng uống rượu, tế bào gan tổn thương có thể phục hồi. Phụ nữ có nhiều khả năng bị tổn thương gan do rượu hơn nam giới. Có ba loại bệnh gan chính liên quan đến rượu.

Gan nhiễm mỡ là giai đoạn sớm nhất và là rối loạn gan phổ biến ở những người uống nhiều rượu. Quá nhiều chất béo tích tụ trong tế bào gan khiến gan khó hoạt động hơn. Gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Một số trường hợp gan to gây khó chịu ở vùng bụng trên bên phải. Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu có thể khỏi nếu ngừng uống rượu.

Viêm gan do rượu là tình trạng viêm hoặc sưng gan kèm theo sự phá hủy của tế bào gan. Theo Tổ chức bệnh gan của Mỹ, 35% người nghiện rượu nặng bị viêm gan do rượu.

Triệu chứng gồm vàng da, buồn nôn, nôn, đau bụng. Ở thể nhẹ, viêm gan do rượu kéo dài nhiều năm, làm tổn thương gan tiến triển. Các tổn thương có thể hồi phục theo thời gian nếu người bệnh ngừng uống rượu. Ở dạng cấp tính, nghiêm trọng, nguy cơ cao biến chứng, đe dọa tính mạng.

Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài có thể gây bệnh về gan. Ảnh: Freepik

Xơ gan do rượu là bệnh gan nghiêm trọng nhất do rượu. Theo Tổ chức bệnh gan Mỹ, 10-20% người nghiện rượu nặng bị xơ gan, thường sau 10 năm uống rượu trở lên. Tổn thương gan nhiều năm khiến gan hình thành mô sẹo. Mô sẹo tích tụ và chiếm phần lớn gan được gọi là xơ gan.

Triệu chứng phổ biến của xơ gan do rượu là tích tụ chất lỏng trong bụng (cổ trướng), phù chân, xuất huyết tiêu hóa do chảy máu từ tĩnh mạch ở thực quản (giãn tĩnh mạch thực quản hoặc do giãn tĩnh mạch ở dạ dày vì tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong bệnh xơ gan), lá lách to.

Theo Tiến sĩ Khanh, người uống quá nhiều rượu bị ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần nghiêm trọng. Ngoài tổn thương gan, rượu còn làm giảm khả năng suy nghĩ rõ ràng, run chân tay khi không uống rượu, gián đoạn quá trình tiêu hóa dẫn đến suy dinh dưỡng và giảm cân.

Rượu bia là tác nhân dẫn đến suy yếu hệ thống miễn dịch và khả năng chống nhiễm trùng, tăng nguy cơ mắc ung thư bao gồm ung thư đại trực tràng, gan, thực quản, vòm họng và vú (đối với phụ nữ).

Người mắc bệnh gan mạn tính, uống lượng rượu nhỏ cũng có thể khiến bệnh gan trở nên trầm trọng. Người mắc bệnh gan do rượu và xơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào nên kiêng rượu.

Tiến sĩ Khanh cho biết lượng rượu tiêu thụ là yếu tố nguy cơ phát triển bệnh gan. Các yếu tố nguy cơ khác tăng tiến triển bệnh gan do rượu như béo phì góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, tăng gánh nặng cho gan. Nhiều người uống nhiều rượu bị suy dinh dưỡng do chán ăn, buồn nôn. Các chất độc hại từ rượu khiến cơ thể khó hấp thụ chất dinh dưỡng. Thiếu chất lâu ngày góp phần tổn thương tế bào gan. Tác động của rượu và virus viêm gan B, C dẫn đến bệnh gan tiến triển nặng hơn.

Nhiều người nghiện rượu tiến triển từ bệnh gan nhiễm mỡ đến viêm gan và xơ gan theo thời gian. Một số người có thể bị xơ gan mà không viêm gan do rượu trước đó. Các trường hợp khác có thể viêm gan do rượu nhưng không có triệu chứng.

Lục Bảo