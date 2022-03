Bệnh động kinh gây ra những nguy hiểm không ngờ

Động kinh có thể gây nguy hiểm cho cả bệnh nhân và những người xung quanh, đôi khi đe dọa đến tính mạng.

Động kinh là bệnh lý của não ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu người trên khắp thế giới theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới. Các triệu chứng của động kinh như co giật, cơn vắng ý thức đột ngột, co cứng chân tay... có thể ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong một số trường hợp, nếu không được kiểm soát tốt, bệnh động kinh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

Chấn thương hoặc tai nạn

Nếu bị ngã khi lên cơn động kinh, bệnh nhân có thể bị thương ở đầu hoặc các cơ quan khác trên cơ thể. Các cơn động kinh xảy ra khi ăn dễ khiến người bệnh bị mắc nghẹn thức ăn hoặc sặc nước miếng.

Trường hợp bệnh nhân đang bơi hoặc tắm bồn, cơn động kinh có thể dẫn đến đuối nước. Bệnh nhân động kinh có nguy cơ chết đuối khi bơi cao hơn so với người bình thường. Một cơn động kinh gây mất nhận thức hoặc mất kiểm soát có thể dẫn đến tai nạn nếu bệnh nhân đang lái xe hoặc vận hành các loại máy móc lớn. Một số nước đã đưa ra giới hạn trong việc cấp giấy phép lái xe cho bệnh nhân động kinh. Ở Việt Nam, người bị động kinh sẽ không được cấp giấy phép lái một số hạng xe nhất định.

Vấn đề khi mang thai

Động kinh khi mang thai có thể nguy hiểm cho mẹ và bé bởi nguy cơ té ngã, co giật. Đồng thời, một số loại thuốc chống động kinh cũng làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Vì vậy, nếu đang cân nhắc đến việc mang thai, phụ nữ bị động kinh nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn, theo dõi và thay đổi các loại thuốc đang sử dụng nếu cần.

Vấn đề tâm lý

Người bị bệnh động kinh dễ gặp các vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm, có ý định hoặc có hành vi tự sát. Điều này có thể do bệnh nhân gặp khó khăn trong việc đối phó với tình trạng bệnh hoặc do các tác dụng phụ của thuốc. Ngay cả những người đang kiểm soát tốt tình trạng bệnh của mình cũng có nguy cơ gặp các vấn đề tâm lý.

Người bị bệnh động kinh dễ gặp các vấn đề về tâm lý. Ảnh: Freepik

Trạng thái động kinh

Trạng thái động kinh xảy ra khi các cơn co giật kéo dài liên tục hơn năm phút hoặc tái phát thường xuyên mà giữa các cơn, bệnh nhân không có giai đoạn phục hồi hoàn toàn. Những người rơi vào trạng thái này có nguy cơ bị tổn thương não vĩnh viễn và tử vong cao.

Đột tử bất ngờ trong bệnh động kinh (SUDEP)

Người bị động kinh cũng có một nguy cơ nhỏ bị đột tử bất ngờ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chưa được biết rõ nhưng một số nghiên cứu cho thấy, đột tử có thể xảy ra do các vấn đề về tim hoặc hô hấp như nhịp tim không đều, khó thở, hít phải dịch nôn...

Những người bị co giật do tăng trương lực cơ thường xuyên hoặc co giật nhưng không được kiểm soát bằng thuốc có nguy cơ gặp phải tình trạng đột tử bất ngờ trong bệnh động kinh cao hơn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 1,16% người bị động kinh tử vong do SUDEP, phổ biến nhất ở những bệnh nhân nặng không đáp ứng với điều trị.

Động kinh là một bệnh mạn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, việc điều trị giúp hạn chế sự xuất hiện của các cơn co giật cũng như những triệu chứng khác. Bác sĩ sẽ quyết định kế hoạch điều trị cho bệnh nhân dựa trên mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, sức khỏe tổng thể và khả năng đáp ứng của bệnh nhân đối với điều trị. Phương pháp điều trị động kinh bao gồm dùng thuốc, phẫu thuật và các liệu pháp bổ trợ khác.

Phương Quỳnh (Theo Mayo Clinic)