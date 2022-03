Bệnh động kinh có di truyền không?

Một số người được di truyền các gene từ bố mẹ khiến họ nhạy cảm hơn khi gặp phải tác nhân gây khởi phát động kinh, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh.

Động kinh là bệnh lý mạn tính xảy ra do sự bất thường trong não gây kích thích đồng thời một nhóm các tế bào thần kinh ở vỏ não, dẫn đến sự phóng điện đột ngột và không thể kiểm soát. Khoảng 50% trường hợp động kinh không rõ lý do. Trong các trường hợp còn lại, nguyên nhân gây bệnh có thể là chấn thương đầu, bất thường não, nhiễm trùng, chấn thương trước sinh, rối loạn phát triển và gene di truyền.

Theo Tổ chức Động kinh Mỹ, các nhà nghiên cứu xác định được gene liên quan đến chứng động kinh vào những năm 1990. Kể từ đó, họ đã phát hiện ra thêm khoảng 500 gene khác nhau có liên quan đến bệnh lý này. Đây thường là những gene kiểm soát sự hưng phấn của các tế bào thần kinh trong não. Một đột biến gene sẽ có ảnh hưởng đến nguy cơ mắc những loại động kinh nhất định, ví dụ như bệnh nhân mắc hội chứng Dravet, tình trạng động kinh xảy ra trong năm đầu đời của trẻ sơ sinh, thường có bất thường trong gene SCN1A.

Tuy nhiên, các đột biến gene này chỉ là yếu tố khiến người bệnh nhạy cảm hơn với tác động môi trường có thể gây ra những cơn động kinh. Điều này đồng nghĩa với việc gene di truyền chỉ mang tính tác động, làm tăng nguy cơ chứ không phải là yếu tố quyết định và chắc chắn gây bệnh.

Không phải tất cả các đột biến gene liên quan đến bệnh động kinh đều được di truyền trong gia đình. Một số người có đột biến gene gây động kinh trong khi bố mẹ không mang các gene này.

Một số đột biến gene khác được di truyền từ bố mẹ sang con cái. Một người có người thân (bố mẹ, anh chị em) mắc các dạng động kinh liên quan đến gene di truyền có nguy cơ phát triển bệnh cao gấp 2-4 lần. Dù vậy, nguy cơ bị động kinh của những người này nhìn chung vẫn thấp.

Theo Tổ chức Động kinh Mỹ, ngay cả khi có bố mẹ hoặc anh chị em mắc chứng động kinh, khả năng một người phát triển bệnh lý này trước tuổi 40 thường dưới 5%. Một người sẽ có nguy cơ phát triển bệnh cao hơn nếu người thân bị động kinh toàn thể thay vì bị động kinh khu trú. Một số người mang đột biến gene gây bệnh nhưng không phát triển động kinh.

Nếu có người thân bị động kinh thì bạn có thể tiến hành xét nghiệm gene để xác định nguy cơ của bản thân. Ngay cả khi đã bị bệnh, việc điều trị cũng giúp bệnh nhân kiểm soát tốt tình trạng của mình. Phương pháp điều trị đầu tiên thường được chỉ định cho người bệnh động kinh là dùng thuốc. Các thuốc chống co giật sẽ làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn co giật do động kinh. Hầu hết bệnh nhân nhận thấy sự cải thiện khi dùng thuốc chống co giật.

Một số bệnh nhân kháng thuốc hoặc điều trị thuốc nhưng không mang lại hiệu quả cao, vẫn xuất hiện những cơn co giật thì bác sĩ có thể chỉ định phương pháp phẫu thuật.

Phương Quỳnh (Theo Healthline, Uchicago Medicine)