Bé trai sưng đầu, tổn thương đốt sống lưng khi tập đi

TP HCMBé Cường, 10 tháng tuổi ngồi xe tập đi, không may ngã xuống cầu thang đập vào nền cứng sưng vùng đầu, bầm tím đốt sống lưng.

Bé Cường được cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, kết quả CT cho thấy sưng nề vùng thùy đỉnh, không có dấu hiệu nứt ở sọ. Thùy đỉnh nằm ở đại não - phần có kích thước lớn nhất, nằm trên cùng của não, giúp con người nhận thức và xử lý thông tin về cảm giác, tri giác, ngôn ngữ. BS.CKI Hồ Ngọc Bảo, khoa Cấp cứu, cho biết nếu vùng này bị tổn thương ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

Theo hướng dẫn xử lý chấn thương của Hiệp hội Phẫu thuật Mỹ (American College of Surgeons - ACS), người bệnh bị ngã từ độ cao hơn 3 m cần có sự can thiệp y tế. Bé Cường chỉ cao khoảng 80 cm, ngã từ độ cao 3 m, tức hơn gấp ba lần.

Trẻ tuổi tập đi dễ xảy ra tai nạn té, chấn thương vùng đầu do trơn trượt, đi đứng chưa vững. Phần lớn tai nạn nhẹ, gây sưng hoặc chảy máu do rách da đầu. Theo bác sĩ Bảo, trường hợp té từ độ cao 3 m như bé Cường ít gặp, có thể do thiếu người lớn giám sát, không can thiệp kịp thời khi bé trượt xe xuống cầu thang.

Kết quả chụp CT não của bé Cường. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Bé Cường được xử lý phần mềm, theo dõi thêm trong 2 giờ, bé tỉnh, không có dấu hiệu nôn ói, quấy khóc, được xuất viện. Theo dõi liên tục tại nhà trong 48 giờ tiếp theo ghi nhận bé ổn định, khỏe mạnh bình thường.

Trẻ dùng xe tập đi có nguy cơ ngã nếu người lớn không để ý, bởi thiết kế bánh tròn nhỏ, tự lăn khi có lực đẩy tạo nên tốc độ di chuyển nhanh. Khi ngã, trẻ không có phản xạ chống tay khiến đầu đập xuống đất gây nên những nguy cơ như chảy máu, bầm tím, xuất huyết, chấn thương sọ não, chấn thương hàm, mặt...

Tùy vào mức độ chấn thương, trẻ có nguy cơ xuất huyết não, biến chứng này có thể xảy ra chậm sau một vài ngày hoặc vài tuần, ảnh hưởng đến tri giác, thần kinh. Nếu trẻ có biểu hiện ngất, ngủ mê khó thức dậy, nôn ói nhiều lần, yếu liệt tay chân, lừ đừ, mệt mỏi, co giật..., gia đình phải đưa bé đến bệnh viện ngay.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi