Bé trai sinh non bị thoát vị bẹn

TP HCMBé trai 2,5 tuổi, tiền sử sinh non, xuất hiện khối phồng vùng bẹn phải nay được bác sĩ can thiệp phòng nguy cơ nghẹt ruột.

ThS.BS.CKI Tôn Thị Anh Tú, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán Trung bị thoát vị bẹn phải, thường gặp ở trẻ sinh non. Đây là tình trạng ống phúc tinh mạc không đóng kín sau sinh khiến ruột hoặc cơ quan ổ bụng sa xuống vùng bẹn hoặc bìu tạo thành khối phồng. Bệnh không thể tự khỏi nếu trẻ không được can thiệp, do ống phúc tinh mạc chưa đóng kín và thành bụng còn yếu. Khối này có thể xẹp khi trẻ nằm nhưng lỗ thoát vị vẫn tồn tại nên tiềm ẩn nguy cơ sa ruột, nghẹt ruột hoặc thiếu máu nuôi ruột.

Siêu âm vùng bẹn ghi nhận trong ống bẹn phải có dịch kích thước khoảng 10x32 mm, chưa thấy ruột sa xuống. Các xét nghiệm máu, đông máu trong giới hạn an toàn để phẫu thuật. Bác sĩ chỉ định mổ sớm nhằm phòng ngừa nguy cơ tiến triển sa ruột gây nghẹt hoặc tắc ruột, ảnh hưởng đến tưới máu tinh hoàn và chức năng sinh sản về sau.

Sau khi gây mê toàn thân cho bé, êkíp rạch da theo nếp lằn bẹn tự nhiên, bộc lộ ống bẹn, tách túi thoát vị khỏi thừng tinh nhẹ nhàng để tránh tổn thương mạch máu và ống dẫn tinh. Sau đó, túi thoát vị được thắt cao tại cổ túi và đóng kín ống phúc tinh mạc.

Các bác sĩ khoa Ngoại Nhi phẫu thuật cho Trung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một ngày sau phẫu thuật, Trung hồi phục tốt, ăn uống bình thường và được xuất viện.

Bác sĩ Tú cho hay tỷ lệ thoát vị bẹn ở trẻ sinh đủ tháng ước tính 8-50/1.000 trẻ, trong khi ở trẻ sinh non và trẻ có cân nặng lúc sinh rất thấp có thể lên đến 20-30%. Phương pháp điều trị phổ biến hiện nay là phẫu thuật ít xâm lấn đóng kín ống phúc tinh mạc - nguyên nhân gây ra khối thoát vị. Thời gian mổ ngắn, vết mổ nhỏ, đa số trẻ có thể xuất viện trong ngày hoặc sau 1-2 ngày với trẻ non tháng, có bệnh lý khác đi kèm.

Bác sĩ Tú lưu ý phụ huynh quan sát vùng bẹn - bìu của trẻ khi tắm hoặc thay quần áo. Nếu thấy khối phồng vùng bẹn hoặc bìu nổi rõ khi trẻ khóc, ho, rặn, vận động mạnh và không xẹp khi nằm yên, quấy khóc nhiều, nôn ói hoặc bụng chướng, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Minh Tâm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi