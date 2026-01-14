Bé trai nhiễm tụ cầu vàng từ nốt mụn nhỏ ở ngực

Hà NộiNốt sưng xuất hiện ở ngực, cổ của bé Thành trong 5 ngày rồi vỡ, xét nghiệm cho thấy nhiễm khuẩn tụ cầu vàng.

Bé Thành 10 tháng tuổi có tiền sử viêm da cơ địa, nổi các nốt sưng đỏ ở ngực lan lên cổ rồi phồng rộp, vỡ loét kèm mủ, sốt cao, đáp ứng thuốc hạ sốt kém. ThS.BS Hoàng Minh Tiến, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định xét nghiệm máu ghi nhận chỉ số viêm CRP tăng cao 12,2 mg/dL (bình thường dưới 0,5 mg/dL), nuôi cấy mủ từ tổn thương da sau hai ngày xác định vi khuẩn tụ cầu vàng.

Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm tấy da mô mềm vùng cổ - ngực do nhiễm tụ cầu vàng. Đây là loại vi khuẩn thuộc họ Staphylococcus có độc lực cao, thường tồn tại trong môi trường sống và có thể cư trú trên da, niêm mạc mũi, họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng.

Tụ cầu vàng ít gây bệnh khi chỉ tồn tại trên bề mặt da. Tuy nhiên, khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị phá vỡ như trầy xước, phỏng nước, mụn nhọt hay chốc lở, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập qua lỗ chân lông gây viêm nhiễm. Chúng cũng có thể lây lan qua vật dụng cá nhân bị nhiễm khuẩn như khăn tắm, quần áo, chăn gối.

Bé Thành được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh vết thương, xuất viện sau 7 ngày.

Bác sĩ Hoàng Minh Tiến khám cho bệnh nhi. Ảnh: Hải Âu

Để phòng ngừa nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh chú trọng giữ vệ sinh thân thể cho trẻ, mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, tránh da ẩm ướt kéo dài.

Khi trẻ có mụn nhọt, trầy xước hoặc vết thương ngoài da, cần rửa nhẹ nhàng hằng ngày bằng nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn phù hợp theo hướng dẫn của nhân viên y tế, sau đó lau khô và che phủ bằng gạc sạch. Tuyệt đối không tự ý chích, nặn mụn, không đắp lá cây hay dùng cao dán không rõ nguồn gốc vì có thể làm tổn thương da lan rộng. Nếu trẻ sốt cao, mệt mỏi, ăn kém hoặc tổn thương da diễn tiến nhanh, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám.

Trịnh Mai

*Tên người bệnh đã được thay đổi