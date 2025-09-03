Bé trai nặng 104 kg ngưng thở khi ngủ

TP HCMKhang 14 tuổi nặng 104 kg, mỡ thừa vùng cổ nhiều chèn ép đường thở gây ngáy to, thở dốc, bác sĩ chẩn đoán béo phì nặng kèm ngưng thở khi ngủ.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, Khang cao 1,64 m, nặng 104 kg, chỉ số BMI 32. TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết Khang béo phì mức độ nặng nhất, gan nhiễm mỡ độ ba, ngáy to, gai đen vòng quanh cổ - dấu hiệu điển hình của béo phì. Người bệnh còn mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ và huyết áp cao.

Theo bác sĩ Hoàng, ngưng thở khi ngủ thường gặp ở người béo phì do mô mỡ tích tụ ở cổ họng làm hẹp đường thở, gây ngáy, ngưng thở và giảm oxy trong máu. Dấu hiệu điển hình của tình trạng này là ngáy to, có những khoảng ngừng thở rõ rệt kèm theo tiếng hít mạnh, thường xuyên thức giấc, trằn trọc, thở bằng miệng, đổ mồ hôi vào ban đêm... Khi mỡ dư thừa tích tụ, lượng mỡ nội tạng cao ở người béo phì còn là yếu tố thúc đẩy nhiều bệnh khác như đái tháo đường, bệnh tim, gan nhiễm mỡ, rối loạn tâm lý...

Dấu hiệu gai đen quanh cổ của Khang do béo phì. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng phác đồ liệu trình điều trị béo phì cá thể hóa cho Khang, trong đó chủ yếu là điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động, đồng thời dùng thuốc giảm cân.

Khang béo phì nhiều năm nhưng ít vận động, đi lại khó khăn nên thời gian đầu thường chỉ đi được 10-15 phút là bỏ cuộc. Nhờ bố mẹ đồng hành đi bộ cùng, Khang tăng dần thời gian mỗi tuần. Đến tuần thứ ba, Khang có thể đi bộ 5-6 km, mỗi lần đi gần một giờ. Thực đơn được điều chỉnh tăng cường các món salad, rau xanh, hạn chế đồ ngọt và thịt chế biến sẵn. Khi đói và thèm ăn, Khang nghe nhạc, đi bộ lòng vòng để qua cơn thèm, từ từ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Sau hai tháng điều trị, Khang giảm gần 10 kg, giấc ngủ cải thiện hơn trước.

Bác sĩ Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân an toàn, cá thể hóa cho Khang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hoàng cho hay, béo phì có hướng gia tăng. Trẻ em thừa cân và béo phì có nguy cơ béo phì ở tuổi trưởng thành, thúc đẩy các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường và tim mạch dần trẻ hóa. Trong khi đó, điều trị béo phì ở trẻ em khó hơn nhiều so với người lớn do trẻ còn đang trong độ tuổi tăng trưởng, cần cá thể hóa và kết hợp nhiều phương pháp bao gồm cả tư vấn tâm lý.

Phụ huynh nên theo dõi và hướng dẫn trẻ kiểm soát cân nặng từ sớm, nếu trẻ thừa cân nên điều trị sớm, tránh béo phì tiến triển gây biến chứng sức khỏe.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi