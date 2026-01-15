Bé trai loét dạ dày với triệu chứng dễ nhầm rối loạn tiêu hóa

TP HCMBé Trung, 10 tuổi, bị đau bụng âm ỉ, ợ hơi, ợ chua kéo dài suốt một tháng, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày.

Cơn đau thường xuất hiện khi bé đói hoặc ngay sau khi ăn. ThS.BS.CKI Hạp Tiến Lộc, chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, ấn vào vùng trên rốn, bé cảm thấy đau và khó chịu. Bác sĩ Lộc giải thích các cơn đau dạ dày ở trẻ 10 tuổi thường không dữ dội mà âm ỉ, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý rối loạn tiêu hóa thông thường. Bệnh diễn tiến từ viêm nhẹ sang loét sâu, gây biến chứng thiếu máu, sụt cân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng hồng cầu của bệnh nhi giảm thấp, cảnh báo đang có ổ viêm tại dạ dày gây chảy máu dẫn đến thiếu máu. Bác sĩ chẩn đoán bé bị loét dạ dày và chỉ định tiêm thuốc giảm axit dạ dày, giúp vết loét mau lành, cầm máu và đỡ đau.

Sau đó, bé uống thuốc để duy trì pH dạ dày ổn định, niêm mạc tự làm lành. Bác sĩ lưu ý người bệnh ăn món mềm dễ tiêu, bổ sung rau xanh và tinh bột để thấm hút dịch vị; tránh ăn cam, chanh, xoài chua, dưa muối, đồ cay nóng, chiên rán nhiều dầu mỡ, nước ngọt có ga, chocolate... vì dễ làm tăng tình trạng viêm loét.

Êkíp nội soi cho bệnh nhi. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Loét dạ dày là tình trạng niêm mạc dạ dày bị tổn thương, viêm nhiễm và tạo thành các vết loét do lớp màng nhầy bảo vệ bị bào mòn khiến axit dạ dày ăn mòn mô bên dưới. Bệnh thường do vi khuẩn H. pylori (HP) hoặc dùng quá liều các loại thuốc kháng viêm, giảm đau, hạ sốt (NSAID). Trẻ ăn quá nhiều đồ chua, cay, ăn không đúng giờ... là các yếu tố làm bệnh nặng thêm.

Triệu chứng điển hình là đau rát vùng trên rốn (thượng vị), cơn đau âm ỉ, rát bỏng, buồn nôn hoặc nôn, ợ hơi, ợ chua, chướng bụng, khó tiêu, biếng ăn, sụt cân... Trẻ nhỏ mắc bệnh thường có biểu hiện mơ hồ, trong khi chưa đủ năng lực để miêu tả triệu chứng bệnh.

Theo bác sĩ Lộc, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ có thể giúp phát hiện nhiều bệnh lý tiềm ẩn. Để bảo vệ sức khỏe, trẻ cần giữ vệ sinh, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người nhà hạn chế dùng chung nước chấm, không mớm cơm cho trẻ, dùng riêng bát đũa để tránh lây nhiễm HP, không cho trẻ uống thuốc giảm đau kháng viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đình Lâm

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi