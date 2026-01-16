Bé trai chồng bệnh tay chân miệng - viêm da cơ địa

TP HCMBé Bình, 18 tháng tuổi, mắc đồng thời bệnh tay chân miệng và viêm da cơ địa bội nhiễm, xuất hiện cơn sốt cao dẫn đến co giật.

BS.CKI Dương Minh Hùng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thời điểm nhập viện Bình sốt 39,7 độ, cơn co giật toàn thân dưới một phút khiến bé thở khó khăn, mạch nhanh 178 lần/phút, SpO2 giảm còn 89%. Bác sĩ Hùng giải thích sốt là biểu hiện phản ứng của hệ miễn dịch trước sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Khi phát sốt, trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi có thể xuất hiện cơn co giật. Trẻ cần được nhanh chóng xử lý cơn co giật, hạ sốt vì tình trạng này kéo dài có thể gây tổn thương não vĩnh viễn.

Bé được hỗ trợ thở oxy và thăm khám toàn diện. Qua quan sát kỹ các triệu chứng trên da, bác sĩ Hùng chẩn đoán bé mắc bệnh tay chân miệng độ IIA kèm viêm da cơ địa bội nhiễm.

Bác sĩ Hùng khám cho bé Bình. Ảnh: Giản Đơn

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc trưng bởi tình trạng sốt, đau loét họng, nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông. Bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng não, tim mạch nguy hiểm cho trẻ. Trong khi đó, viêm da cơ địa là bệnh da mạn tính khiến da trẻ nhạy cảm, da khô, ngứa, nổi mẩn đỏ, dễ bị bội nhiễm vi khuẩn. Hai bệnh lý này gây ra các biểu hiện trên da chồng lấp lên nhau.

Bé Bình được truyền kháng sinh điều trị nhiễm trùng thứ phát và thuốc kháng dị ứng để kiểm soát các triệu chứng viêm da. Cơn co giật được xác định lành tính do sốt, không phải biến chứng của bệnh tay chân miệng. Do vậy, sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe của bé ổn định, hết sốt, được xuất viện.

Bác sĩ Hùng lưu ý, khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhẹ, trên nền viêm da cơ địa, phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tại nhà bằng cách dùng các thuốc (dưỡng ẩm, giảm ngứa..) theo đúng chỉ định, bổ sung dinh dưỡng phù hợp, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trẻ ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hóa, súc miệng bằng nước muối sinh lý thường xuyên, tắm rửa nhẹ nhàng bằng nước ấm. Tránh thức ăn cay, chua, nóng làm đau loét miệng. Trẻ nên được cắt ngắn móng tay để tránh gãi gây trầy xước da, tăng nguy cơ bội nhiễm.

Phụ huynh không nên bỏ qua bất cứ bất thường nào trên da của trẻ, nhất là khi có sốt. Nếu trẻ sốt co giật, bố mẹ bình tĩnh đặt trẻ nằm nghiêng để tránh sặc nước bọt, không nhét bất cứ thứ gì vào miệng trẻ, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Giản Đơn

*Tên người bệnh đã được thay đổi