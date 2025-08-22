Bé trai bị viêm sung huyết thực quản

TP HCMBé Tài 4 tuổi sụt 3 kg trong hai tháng, nôn hơn 10 lần một ngày do viêm sung huyết thực quản.

BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa TP HCM, cho biết nguyên nhân trẻ ói kéo dài có thể bắt nguồn từ nhiều cơ quan, không chỉ riêng hệ tiêu hóa. Tuy nhiên kết quả chụp CT sọ, đo điện não, siêu âm bụng bé để tầm soát nguyên nhân không phát hiện bất thường.

Bệnh nhi được nội soi dạ dày - thực quản dưới, ghi nhận viêm sung huyết, bác sĩ nghi do bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đây là tình trạng niêm mạc thực quản bị viêm đỏ và phù nề lên do acid và dịch tiêu hóa từ dạ dày trào ngược lên gây kích ứng kéo dài. Axit từ dạ dày liên tục trào lên thực quản gây viêm sung huyết, khiến thực quản của bé bị đau rát và kích thích dữ dội dẫn đến nôn không kiểm soát, không thể hấp thu dinh dưỡng, sụt cân.

Bé Tài được điều trị bằng thuốc ức chế bơm proton (PPI) giúp giảm tiết axit trong dạ dày. Sau 7 ngày bé hết nôn ói, sức khỏe cải thiện, xuất viện và tái khám định kỳ.

Bác sĩ Hiếu khám cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ nhỏ thường do tiêu hóa chưa hoàn thiện, nhất là cơ thắt thực quản dưới (van một chiều giữa thực quản và dạ dày) còn yếu, dễ bị trào ngược. Đây là hiện tượng sinh lý ở nhiều trẻ, cải thiện khi trẻ lớn lên. Ở trẻ lớn, nguyên nhân chủ yếu do chế độ ăn uống nhiều đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ, thực phẩm có tính axit cao (cam, chanh), chocolate, đồ uống có gas, thường xuyên nằm ngay sau khi ăn, ăn quá no, thừa cân. Một số trẻ bị hen suyễn, thoát vị hoành hoặc các vấn đề về thần kinh cơ cũng có nguy cơ cao bị trào ngược.

Viêm sung huyết niêm mạc ở trẻ lớn thường là dấu hiệu của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản kéo dài. Trẻ cũng dễ bị trào ngược hơn nếu ăn uống, sinh hoạt chưa hợp lý hoặc thừa cân. Các triệu chứng của bệnh có thể khác nhau tùy theo độ tuổi. Ở trẻ nhỏ thường nôn trớ sau khi bú hoặc ăn, quấy khóc, bỏ bú, chậm tăng cân, ho khan kéo dài, khò khè. Trẻ có thể bị viêm tai, viêm mũi họng, viêm phổi tái đi tái lại. Trẻ lớn thường ợ nóng, ợ chua, cảm giác nóng rát ở ngực lan lên cổ, đau ngực, khó nuốt, buồn nôn hoặc nôn, ho, khàn giọng, miệng có vị chua, hôi miệng...

Điều trị viêm sung huyết thực quản ở trẻ tập trung vào việc làm giảm trào ngược, làm lành vết viêm, ngăn ngừa biến chứng. Trẻ cần thay đổi lối sống và chế độ ăn uống, duy trì cân nặng hợp lý.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi