Bé trai bị thoát vị bẹn nghẹt

TP HCMBé Trung, 2 tuổi, được phẫu thuật thoát vị bẹn bên phải một năm trước, nay bẹn bên trái có khối sưng phồng to do tạng thoát vị từ ổ bụng gây nghẹt.

ThS.BS.CKI Tôn Thị Anh Tú, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bệnh nhi bị thoát vị bẹn nghẹt. Nguyên nhân là do các tạng trong ổ bụng di chuyển xuống ống bẹn bị kẹt lại ở đó, không trở vô lại ổ bụng được gây thiếu máu nuôi, dẫn đến cơn đau cấp tính khiến bé quấy khóc. Khi tạng nghẹt, mạch máu nuôi bị chèn ép gây thiếu máu cục bộ, hoại tử, có thể thủng ruột, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng, tử vong. Nếu tạng bị nghẹt là ruột hay buồng trứng, tai vòi thì thời gian "vàng" để cấp cứu là khoảng 4-6 giờ.

Êkíp đưa tạng thoát vị vào ổ bụng để khôi phục lưu thông máu và tránh hoại tử, sau đó thắt ống phúc tinh mạc để các tạng không còn đường chui xuống. Bé Trung xuất viện ngay một ngày sau ca mổ.

Bác sĩ Tú phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tú cho biết thoát vị bẹn nghẹt là biến chứng của thoát vị bẹn, vì vậy khác nhau về mức độ nguy hiểm và tình trạng của tạng thoát vị. Trong đó, thoát vị bẹn ở trẻ chủ yếu do còn tồn tại ống phúc tinh mạc nối giữa ổ bụng và bìu (ở bé trai) hoặc ống nuck giữa ổ bụng và môi (ở bé gái) khi còn trong bào thai. Bình thường, ống này sẽ tự đóng lại sau khi sinh. Nếu ống không đóng hoàn toàn sẽ tạo thành một đường thoát vị mà qua đó các cơ quan trong ổ bụng có thể chui xuống và tự quay lên ổ bụng. Tình trạng này không nguy hiểm, nhưng có nguy cơ cao chuyển sang nghẹt bất cứ lúc nào nên cần phẫu thuật để phòng ngừa.

Thoát vị bẹn nghẹt xảy ra khi các tạng trên bị kẹt cứng, không tự chui về ổ bụng được, dẫn đến chèn ép mạch máu, thiếu máu nuôi và hoại tử. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, có thể gây tắc ruột, hoại tử ruột, viêm phúc mạc, thậm chí tử vong, cần cấp cứu ngoại khoa ngay.

Các yếu tố nguy cơ gây nghẹt là tình trạng tăng áp lực ổ bụng đột ngột khi trẻ ho, khóc, rặn đi ngoài mạnh, táo bón kéo dài và lỗ thoát vị hẹp, tạng thoát vị nhiều. Các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện đột ngột và tiến triển nhanh chóng. Trẻ có biểu hiện khối phồng vùng bẹn - bìu căng, cứng, ấn đau và không thể đẩy lên được, quấy khóc dữ dội. Một số trẻ có thể đi kèm nôn ói, chướng bụng, sốt, bí tiểu, mệt mỏi, li bì, sốc... Bệnh lý được điều trị bằng phẫu thuật. Nếu tạng bị hoại tử, bác sĩ sẽ phải cắt bỏ phần hoại tử.

Bệnh không thể phòng ngừa, song phát hiện, điều trị sớm giúp hạn chế biến chứng. Bác sĩ Tú khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi khám khi phát hiện con có khối phồng ở vùng bẹn - bìu.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi