Bé trai bị thoát vị bẹn hai bên

TP HCMBé Nguyên, có khối phồng ở bẹn bên trái lúc sinh, nay hai tháng tuổi sưng to nhiều hơn, bác sĩ chẩn đoán thoát vị bẹn hai bên.

Khi bé Nguyên khóc, ho, vui chơi, ngồi xổm, khối phồng hiện rõ, gần đây còn có triệu chứng nôn ói. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bác sĩ kiểm tra vùng bẹn trái của bé nhận thấy khối mềm, đẩy thì xẹp xuống. Kết quả siêu âm ghi nhận thoát vị bẹn hai bên.

Ngày 23/12, BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bé Nguyên bị nôn ói là dấu hiệu cảnh báo tiến triển nặng, cần can thiệp sớm để tránh những biến chứng như tắc nghẽn ruột gây hoại tử.

Êkíp rạch đường mổ nhỏ 1-1,5 cm ngay nếp gấp da bụng bệnh nhi, cắt túi thoát vị, đóng lại để ruột và cơ quan trong bụng không đi xuống. Sau đó bác sĩ dán keo da không để tránh nhiễm trùng, đảm bảo thẩm mỹ, hầu như không để lại sẹo sau này. Sau ca mổ, bé tỉnh táo, ăn uống tốt, được xuất viện trong ngày và không cần kiêng cữ.

Bác sĩ Sơn Vũ (đứng giữa) mổ cho một bệnh nhi bị thoát vị bẹn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị bẹn là bệnh thường gặp ở trẻ sinh non. Trẻ có thể bị thoát vị ở vùng bẹn trái, phải hoặc cả hai bên. Theo bác sĩ Vũ, thoát vị bẹn không phải là bệnh lý cần cấp cứu, có thể đợi bệnh nhi đủ cân, đủ tuổi để mổ. Khi can thiệp, bác sĩ cần cẩn thận tránh làm tổn thương các mạch máu và ống dẫn tinh để đảm bảo quá trình phát triển.

Bệnh có thể nhận biết bằng mắt thường do khối phồng xuất hiện ở bẹn. Khi khối thoát vị bị nghẹt, vùng bẹn của trẻ có một khối phồng to, kèm triệu chứng ói, bụng chướng dần... Lúc này can thiệp và xử trí chậm trễ có thể gây hoại tử cơ quan bị nghẹt.

Bệnh dễ bị nhầm lẫn với hạch ở bẹn, u bạch huyết, u tinh hoàn... Đây đều là những bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa. Khi trẻ có biểu hiện bất thường, cha mẹ cần đưa bé đi khám, không chờ bệnh tự khỏi hoặc chữa trị tại nhà bởi có thể biến chứng nặng.

Đình Lâm