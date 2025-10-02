Bé trai bị nhiễm trùng tiểu

TP HCMBé Hưng, một tuổi, sốt 40 độ C kèm quấy khóc, nước tiểu khai kéo dài 5 ngày, bác sĩ chẩn đoán bé nhiễm trùng tiểu.

BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang, Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả cho thấy nhiễm trùng tiểu. Bé được truyền kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, sau 7 ngày hết sốt, xét nghiệm nước tiểu bình thường và được xuất viện. Bác sĩ ngoại nhi hướng dẫn phụ huynh cách nong bao quy đầu cho bé do có tình trạng hẹp - một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu.

Nhiễm trùng tiểu (UTI) ở trẻ là tình trạng vi khuẩn, chủ yếu là E. coli, thường có trong đường ruột xâm nhập và phát triển trong đường tiết niệu của trẻ. Nguyên nhân thường do vệ sinh không đúng cách cơ quan sinh dục, dị tật đường tiết niệu làm cản trở dòng chảy của nước tiểu gây ứ đọng và nhiễm trùng, trào ngược bàng quang niệu quản, táo bón, trẻ nhịn tiểu thường xuyên... Như bé Hưng bị hẹp bao quy đầu có thể gây khó khăn khi đi tiểu, khiến nước tiểu đọng lại, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển gây nhiễm trùng tiểu, theo bác sĩ Trang.

Triệu chứng nhiễm trùng tiểu đa dạng và khó nhận biết. Trẻ nhỏ thường sốt không rõ nguyên nhân, bú kém, bỏ bú, nôn trớ, tiêu chảy, quấy khóc, khó chịu, nước tiểu có mùi hôi, đục, vàng da, chậm tăng cân... Trẻ lớn thường đau khi đi tiểu (tiểu buốt), đau bụng dưới, đau lưng, sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn, nước tiểu đục, có mùi hôi, đôi khi có máu.

Khi thấy trẻ có biểu hiện mắc bệnh, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám, tránh các biến chứng nghiêm trọng. Hiện, xét nghiệm nước tiểu là phương pháp chính để chẩn đoán bệnh. Nếu nguyên nhân là do các dị tật đường tiết niệu, bác sĩ chỉ định siêu âm thận - bàng quang hoặc chụp bàng quang niệu đạo...

Bác sĩ Hạnh Trang khuyến cáo phụ huynh phòng ngừa bệnh bằng cách thay tã cho trẻ thường xuyên và vệ sinh sạch sẽ, đúng cách cơ quan sinh dục. Đồng thời dạy trẻ đi tiểu đều đặn, không nhịn tiểu quá lâu, uống đủ nước, điều trị táo bón.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi