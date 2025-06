Bé trai bị áp xe do viêm amidan tái phát

TP HCMBé Hiếu 7 tuổi sốt cao, đau họng, bỏ ăn, cứng cổ họng suốt ba ngày, bác sĩ chẩn đoán áp xe amidan.

Bé Hiếu viêm amidan khoảng 10 lần một năm, thời gian đầu điều trị nội khoa đáp ứng song một năm nay có dấu hiệu nhờn thuốc, từng bị áp xe amidan hai lần phải điều trị kháng sinh. Gần đây, bé đau họng nhẹ, súc nước muối sinh lý hàng ngày và uống thuốc, ăn uống bổ sung vitamin không bớt.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nội soi tai mũi họng cho biết bé Hiếu có khối áp xe to quanh amidan. Amidan sưng, đỏ, vùng quanh amidan phù nề, mủ tụ phía sau, lưỡi gà bị đẩy lệch. Áp xe amidan là biến chứng thường gặp ở trẻ viêm amidan mạn tính, điều trị không triệt để khiến vi khuẩn lan rộng ra mô mềm xung quanh amidan, tạo thành ổ mủ tụ lại dưới niêm mạc họng. Bệnh không can thiệp kịp thời có thể viêm tấy lan rộng vùng cổ, gây khó thở, ngạt thở, viêm trung thất, nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ Hằng rạch dẫn lưu ổ mủ cho bệnh nhi. Sau một tuần phối hợp điều trị kháng sinh hết ổ áp xe, bệnh nhi được phẫu thuật cắt amidan bằng phương pháp Coblator công nghệ plasma, sóng năng lượng ở nhiệt độ thấp, mức nhiệt khoảng 60-70 độ C. Sau khoảng 30 phút, các ổ viêm được loại bỏ hoàn toàn, ít chảy máu. Sức khỏe bé Hiếu ổn định, phục hồi tốt sau 24 giờ, xuất viện và tái khám theo lịch hẹn.

Bác sĩ Hằng (trái) phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator cho một bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiều phụ huynh băn khoăn phẫu thuật cắt amidan khiến trẻ bị giảm sức đề kháng. Bác sĩ Hằng giải thích amidan là một phần nhỏ trong hệ thống miễn dịch toàn cơ thể, cắt bỏ amidan không khiến cơ thể của trẻ mất khả năng chống lại bệnh tật. Nếu tình trạng này tái phát nhiều lần, các hốc trong amidan tích tụ mủ, vi khuẩn, virus, không còn là "hàng rào miễn dịch" ngăn chặn tác nhân gây bệnh. Từ đó, amidan trở thành ổ viêm mạn tính, nơi trú ẩn và lan truyền vi khuẩn, khiến nhiễm trùng kéo dài, điều trị kém đáp ứng. Trẻ bỏ ăn, sốt thường xuyên, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ, ảnh hưởng sự phát triển. Sau cắt amidan, trẻ ít nguy cơ bệnh vặt, ăn uống ngon miệng và ngủ sâu giấc, phát triển thể trạng tốt hơn.

"Cắt amidan là biện pháp cuối cùng và tối ưu để điều trị dứt điểm tình trạng viêm", bác sĩ Hằng nói. Phẫu thuật cắt amidan được chỉ định khi viêm tái lại hơn 5 lần mỗi năm, phì đại gây tắc nghẽn đường thở trên, ngưng thở khi ngủ, áp xe quanh amidan điều trị kháng sinh không bớt.

Niêm mạc hầu họng trẻ non yếu, dễ bị virus, vi khuẩn tấn công, dễ khiến viêm amidan tái phát. Để phòng ngừa bệnh, phụ huynh nên tránh cho trẻ ăn uống đồ lạnh, khuyến khích con tham gia hoạt động thể chất ngoài trời để nâng cao sức đề kháng. Trẻ nên hình thành thói quen súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Gia đình duy trì nhiệt độ máy lạnh khoảng 26-28 độ C song không nên cho con ở phòng máy lạnh suốt ngày. Bổ sung dinh dưỡng nhiều rau xanh, thực phẩm vitamin C, E và A tốt cho sức khỏe của trẻ.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi