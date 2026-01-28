Bé trai bị áp xe do mảnh gỗ kẹt trong đùi

TP HCMTân, 8 tuổi, ngã xuống hồ nước nông bị cây gỗ đâm thủng đùi trái, vết thương sưng to tạo ổ áp xe, rỉ dịch.

Sau khi ngã, em được gia đình đưa vào một cơ sở y tế xử lý và khâu vết thương. Sau 3 ngày vết thương sưng to kèm sốt, Tân không đi lại được nên gia đình đưa đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7.

BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại Nhi, cho biết trong đùi bé còn sót một mảnh gỗ dài khoảng 2 cm. Vết thương bị khâu kín khiến mủ không thoát ra, tích tụ thành ổ áp xe, chảy dịch hôi do vi khuẩn yếm khí thường có trong nước bẩn, bùn lầy. Trẻ sốt, đau nhiều, không đi lại được vì ổ áp xe chèn ép cơ và thần kinh. Bệnh nhi có nguy cơ nhiễm trùng máu, hoại tử và uốn ván, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị.

Bác sĩ Vũ rạch vết thương lấy miếng gỗ ra, tháo hết mủ, bơm rửa vệ sinh ổ nhiễm trùng, đặt gạc dẫn lưu để làm sạch hết chất dơ còn tích tụ. Sau đó, bé được tiêm vaccine phòng uốn ván và được kê thuốc kháng sinh trong 10 ngày để tiếp tục kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau một tuần, vết thương hết sưng, Tân có thể đi lại.

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật cho một bệnh nhi bị chấn thương do tai nạn té ngã. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vũ, bé Tân vừa bị chấn thương do va đập (gỗ đâm) và nguy cơ đuối nước khi ngã xuống hồ. Các hồ nước tiềm ẩn nguy hiểm đối với trẻ do thường chứa nhiều vật nhọn như đá, cành cây, thanh gỗ nhỏ... Các vật liệu như gỗ, nhựa hoặc mảnh kính thường không cản quang nên khó phát hiện trên phim X-quang, vì vậy dễ bị bỏ sót.

Để phòng ngừa tai nạn ngã, bác sĩ Vũ lưu ý phụ huynh không nên để trẻ tự chơi một mình, cần lắp rào chắn, lưới bảo vệ ở khu vực nguy hiểm trong nhà như cầu thang, cửa sổ, ao hồ.... Khi trẻ ngã, nếu chỉ xây xát thông thường, phụ huynh rửa vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sau đó sát trùng. Nếu nặng hơn, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra, xử trí phù hợp.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi