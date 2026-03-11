Bé trai 16 tháng tuổi tràn dịch màng tinh hoàn

TP HCMBé trai có khối phồng gần 5 cm ở bẹn phải, sưng to, viêm đỏ do dịch tích tụ quanh tinh hoàn, được phẫu thuật để tránh biến chứng.

Mạnh được phát hiện có một khối phồng nhỏ vùng bẹn phải lúc 5 tháng tuổi. Bác sĩ tư vấn theo dõi đến hơn một tuổi có thể tự hết. Hơn tháng nay, vùng da quanh bộ phận sinh dục của bé viêm đỏ, khối phồng sưng to nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, cho biết dọc vùng bẹn phải bệnh nhi có túi dịch kích thước gần 5 cm, không ghi nhận quai ruột hay mạc nối thoát vị. Bác sĩ chẩn đoán Mạnh bị tràn dịch màng tinh hoàn phải dạng nang thừng tinh. Bé cần phẫu thuật cắt túi dịch, đóng kín ống phúc tinh mạc còn thông nhằm ngăn tái tích tụ dịch, phòng biến chứng như thoát vị bẹn hoặc chèn ép tinh hoàn.

Bác sĩ Trọng (thứ hai, từ phải qua) và êkíp bác sĩ mổ cho bé Mạnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ rạch một đường nhỏ khoảng 1,5-2 cm tại nếp lằn bụng dưới bên phải để tiếp cận ống bẹn, bộc lộ bó mạch thừng tinh, xác định túi nang chứa dịch. Bác sĩ bóc tách nang khỏi động mạch tinh, tĩnh mạch tinh, ống dẫn tinh. Sau đó, túi dịch được cột cao sát lỗ bẹn sâu và cắt bỏ nhằm xử lý triệt để đường thông còn tồn tại. Sau khi kiểm tra không ghi nhận tạng thoát vị đi kèm, bác sĩ Trọng khâu đóng thành bụng từng lớp bằng chỉ tự tiêu, đảm bảo thẩm mỹ.

Theo bác sĩ Trọng, nang thừng tinh hình thành khi ống phúc tinh mạc, cấu trúc nối ổ bụng với bìu trong giai đoạn bào thai, không đóng kín hoàn toàn sau sinh. Khi đó, dịch từ ổ bụng có thể di chuyển xuống, tích tụ lại, tạo thành túi nang. Bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là nhóm dưới hai tuổi.

Triệu chứng thường gặp là khối phồng vùng bẹn hoặc bìu, một bên to hơn bên còn lại, ít đau, không sốt. Do trẻ vẫn ăn ngủ bình thường nên đa số phụ huynh dễ nhầm với hăm da hoặc sưng viêm thông thường.

ThS.BS.CKI Tôn Thị Anh Tú, khoa Ngoại Nhi, khám và tư vấn cho gia đình cách chăm sóc vết mổ cho Mạnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu không điều trị, nang có thể tiếp tục tăng kích thước, gây căng tức, viêm da tái diễn vùng bẹn bìu. Trong một số trường hợp, bệnh đi kèm thoát vị bẹn. Khi đó, quai ruột sa xuống bìu có nguy cơ bị nghẹt, phải mổ cấp cứu. Tình trạng chèn ép kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh hoàn về sau.

Sau mổ, Mạnh hồi phục nhanh, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, hầu như không đau, sinh hoạt bình thường, được xuất viện trong ngày.

Bác sĩ Trọng lưu ý, sau phẫu thuật, cha mẹ cần giữ vết mổ của trẻ khô, sạch trong những ngày đầu, cho trẻ mặc quần áo rộng, hạn chế vận động mạnh khoảng 1-2 tuần. Nếu vết mổ sưng đỏ nhiều, chảy dịch, trẻ sốt hoặc quấy khóc bất thường, nên đưa bé đến bệnh viện khám sớm.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi