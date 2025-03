Bé sơ sinh tắc ruột

TP HCMBé Minh bị tắc ruột, bác sĩ phải mở hậu môn tạm và đóng lại sau một tháng.

Minh là một trong hai bé song sinh thiếu tháng. Chị Hậu, mẹ của hai bé, thiếu sữa nên cho con uống sữa công thức, không may Minh bị dị ứng. Một tuần sau chào đời, bé Minh nôn ói, chướng bụng, phân lỏng có mùi hôi, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, chuyên khoa Ngoại Nhi, khám ổ bụng cho bé, ghi nhận ruột non xẹp, đoạn đại tràng giãn lớn, có những ổ viêm sắp hoại tử, nhiều phân rắn. Bệnh nhi được làm sạch ruột, mở hậu môn tạm hồi tràng. Sau 7 ngày, bé được xuất viện, bác sĩ hướng dẫn phụ huynh chăm sóc và vệ sinh cho trẻ tại nhà.

Vết thương hậu môn tạm không được vệ sinh đúng cách có nguy cơ cao nhiễm trùng dẫn đến biến chứng như loét, viêm tấy, áp xe, hậu môn nhân tạo tụt vào khoang bụng, thoát vị... Bác sĩ hướng dẫn chị Hậu làm sạch túi hậu môn nhân tạo đều đặn cho con vài lần trong ngày, tái khám đúng lịch hẹn.

Sau một tháng mở hậu môn, Minh được phẫu thuật đóng lại. Sau 120 phút, ca mổ thành công, bé nhịn ăn trong 48 tiếng. 5 ngày sau ca mổ, bé có thể uống sữa bình thường, vết thương lành tốt, không nhiễm trùng, xuất viện.

Bác sĩ Trọng (giữa) phẫu thuật đóng hậu môn tạm cho bé Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tắc ruột ở trẻ sơ sinh là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa thường gặp, xảy ra khi ống tiêu hóa bị tắc nghẽn khiến thức ăn và phân bị ứ lại. Nguyên nhân gây bệnh có thể do lồng ruột, dị tật bẩm sinh, thoát vị, khối u hoặc vấn đề về tiêu hóa khác. Bác sĩ Trọng cho hay trường hợp tắc do khối phân như bé Minh ít gặp bởi trẻ sơ sinh thường đi phân lỏng, mềm, ít khi tắc. Bệnh nhi có thể bị vón sữa gây tắc, còn gọi là tắc ruột do u phân sữa đông - một bệnh lý xuất hiện khi uống sữa công thức.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Trong một số trường hợp bắt buộc, trẻ nên uống sữa công thức khi tròn một tháng tuổi. Nếu trẻ có biểu hiện không dung nạp sữa, phụ huynh cần ngưng cho con ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Phẫu thuật hậu môn thường được chỉ định khi trẻ bị tắc ruột. Bác sĩ sẽ đóng hậu môn khi nguyên nhân gây tắc ruột được giải quyết triệt để. Phẫu thuật đóng hậu môn tạm phải đảm bảo dự phòng nguy cơ mối nối không lành hoặc nhiễm trùng. Sau phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo, vết thương rất dễ xảy ra biến chứng như viêm loét, nhiễm trùng... Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trong quá trình chăm sóc, trẻ có dấu hiệu sốt, loét, viêm, lở, chảy máu...

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi