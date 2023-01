Bé sinh cực non nặng 860 gam xuất viện đón Tết

Bé gái sinh cực non ở 25 tuần 5 ngày, sau 2,5 tháng nuôi dưỡng tích cực đã tăng từ 860 g lên 2,9 kg, khỏe mạnh xuất viện về nhà đón Tết.

Ngày 17/1, gia đình sản phụ Ngọc Minh (quận 12, TP HCM) đưa con gái xuất viện, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình. Bé Sữa nhanh nhẹn, khỏe mạnh, bú giỏi, tăng cân đều đặn sau 2 tháng 20 ngày nuôi dưỡng tại Trung tâm Sơ sinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM.

"Tết này con nặng gần 2,9 kg, mỗi cữ sữa uống được 60-70 ml, con khỏe mạnh, đã vận động tay chân nhiều hơn", chị Minh kể.

Chào đời sớm con chị Minh nặng 860 g gần, được nuôi dưỡng 3 tháng trong bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Châu

Hai vợ chồng chị Minh kết hôn 3 năm chưa có con. Sữa là kết quả của quá trình điều trị thụ tinh ống nghiệm (IVF), dự sinh vào nửa đầu tháng 2/2023 (sau Tết Nguyên đán). Tuy nhiên, khi thai 25 tuần, chị Minh nhiễm sốt xuất huyết, có nguy cơ cao sinh non. Vì vậy, vợ chồng chị quyết định đến BVĐK Tâm Anh TP HCM cấp cứu vì ở đây có chuyên khoa Sản, Sơ sinh, đã nuôi nhiều trẻ sinh non chào đời ở tuần thai 25, 26, 27.

Bác sĩ của Trung tâm Sản Phụ khoa chẩn đoán chị Minh nguy cơ xuất huyết, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, tiểu cầu hạ thấp... Bệnh nhân được bù dịch điều trị sốt xuất huyết. Sau 5 ngày nằm viện, tình trạng bệnh cải thiện nhưng sản phụ bắt đầu rỉ ối, cảnh báo chuyển dạ, sinh sớm. Do đó, bác sĩ Sản khoa phối hợp với Đơn vị Sơ sinh lên phác đồ điều trị, sẵn sàng phương án đón trẻ chào đời.

Chị Minh được BS.CKII Lê Thanh Hùng mổ bắt con vào sáng 29/10 khi thai nhi 25 tuần 5 ngày, cân nặng nặng 860 gam. BS.CKI Lê Thị Ngọc Dung, Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP HCM, tiến hành hồi sức cho bé ngay trên bụng mẹ.

Bé chào đời được giữ ấm thân nhiệt, bác sĩ Dung (giữa) hồi sức sơ sinh ngay tại giường sinh, ảnh: Tuệ Diễm

Em bé sinh cực non nên suy hô hấp và suy dinh dưỡng nặng. Bé được đặt máy thở, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch hoàn toàn trong 3 ngày đầu sau sinh. Sau đó, bé được bổ sung thêm sữa mẹ. "Trẻ sinh non dễ bị nhiễm khuẩn, sữa mẹ giúp bé tiêu hóa và có sức đề kháng tốt hơn", TS.BS Đỗ Hữu Thiều Chương, Phó Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết.

Một tháng tiếp theo, chị Minh chuyển vào Trung tâm Sơ sinh ở cùng bé để tiến hành ấp Kangaroo và chăm sóc bé.

Theo bác sĩ Chương, trẻ sinh cực non, nhẹ cân, tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp, xuất huyết não, phổi, viêm ruột hoại tử, nhiễm khuẩn, rối loạn đường huyết và vàng da... khả năng sinh tồn kém. Để nuôi sống bé, các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp hiện đại nhất của Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP HCM trong điều trị và chăm sóc trẻ sinh non và cực non như: phác đồ "giờ vàng", hồi sức sơ sinh ngay trong phòng sinh, chống suy hô hấp, bơm sufatan, thở CPAP, oxy, chống tắc nghẽn đường thở; lồng ấp cách ly môi trường, giữ ấm; chống nhiễm trùng nhiều tầng; nuôi dưỡng tĩnh mạch sớm, áp dụng Kangaroo, kỹ thuật vô trùng; cân bằng nước điện giải, đường máu,...

Gần 2 tháng nằm trong lồng ấp sơ sinh hiện đại, chăm sóc bởi điều dưỡng chuyên nghiệp của Trung tâm Sơ sinh. Ảnh: Tuệ Diễm

Trước khi xuất viện, bệnh nhi được sàng lọc toàn diện sau sinh và có kết quả sức khỏe tốt. "Em bé hồi phục nhờ sự nỗ lực điều trị trong gần 3 tháng của các y bác sĩ tại Trung tâm Sơ sinh", chị Minh nói.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

