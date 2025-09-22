Bé gái sinh non bị thoát vị bẹn

TP HCMBé Hạnh, sinh non ở tuần thai 33 nặng 1,6 kg, bị thoát vị bẹn, ba tháng sau được bác sĩ phẫu thuật đưa các tạng về vị trí.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thành bụng của trẻ sinh non yếu, ống phúc tinh mạc có xu hướng rộng, chưa đóng kín hoàn toàn, làm tăng nguy cơ ruột hoặc các cơ quan khác chui vào và bị kẹt gây hoại tử ruột hoặc tổn thương buồng trứng.

Bé Hạnh sinh thiếu tháng, nhẹ cân, vàng da, có vấn đề về hô hấp, nguy cơ biến chứng do gây mê và phẫu thuật rất cao. Bác sĩ theo dõi đợi hệ hô hấp phát triển hoàn thiện để giảm rủi ro. Đến tháng thứ 3, lỗ thoát vị của bé to dần đến 10x7 mm đẩy ruột, buồng trứng, nguy cơ bị xoắn, thiếu máu nuôi và hoại tử. Nếu không can thiệp ngay, bệnh nhi có nguy cơ ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau, theo bác sĩ Trọng.

Đánh giá trước mổ, bé có hệ hô hấp, tuần hoàn chưa hoàn thiện nên nguy cơ cao ngừng thở, rối loạn nhịp tim trong và sau gây mê, co thắt đường thở trong mổ. Do đó, êkíp bác sĩ chuyên gây mê hồi sức sơ sinh chọn loại thuốc gây mê, giảm đau, giãn cơ với liều lượng nhỏ, phù hợp với thể trạng bệnh nhi.

Bác sĩ Trọng phẫu thuật bóc tách các lớp mô để tìm túi thoát vị, đồng thời đẩy các tạng bị sa, gồm ruột, buồng trứng, vòi trứng... trở lại ổ bụng. Bác sĩ thắt và cắt túi thoát vị nhằm đóng kín đường thông nối, ngăn các tạng sa xuống trở lại. Bệnh nhi được theo dõi và xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Trọng (giữa) phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị bẹn thường gặp ở trẻ sinh non do các cấu trúc giải phẫu thường chưa phát triển hoàn thiện. Các yếu tố như ho, khóc nhiều, táo bón có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng và đẩy các tạng xuống vùng bẹn. Triệu chứng dễ nhận thấy nhất là bé có khối phồng ở vùng bẹn hoặc môi lớn, hiện rõ hơn khi khóc, rặn hoặc ho, thường biến mất khi bé nằm yên hoặc ngủ.

Hiện, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính và hiệu quả thoát vị bẹn. Tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhi, bác sĩ quyết định thời điểm phù hợp. Với trẻ sinh non, nhẹ cân, thiếu tháng, phụ huynh nên lựa chọn điều trị tại các bệnh viện có sự phối hợp đa chuyên khoa để đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu biến chứng phẫu thuật.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi