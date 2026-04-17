Bé gái mắc tay chân miệng kèm viêm phế quản

Hà NộiBé My, 13 tháng tuổi, sốt 39 độ C, mạch nhanh 160 lần/phút, niêm mạc họng loét đỏ, chỉ số viêm tăng cao do bệnh tay chân miệng kèm viêm phế quản.

ThS.BS Trần Thùy Linh, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán trẻ mắc tay chân miệng độ 2a - giai đoạn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tổn thương thần kinh. Kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm chủng EV71. Đây là chủng virus có độc lực cao, có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây biến chứng nguy hiểm nếu không theo dõi sát.

Ngày thứ 3, xét nghiệm máu ghi nhận các chỉ số viêm tăng rõ, gợi ý tình trạng bội nhiễm vi khuẩn hoặc phản ứng viêm toàn thân khi bệnh tay chân miệng diễn tiến nặng. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy bé My viêm phế quản hai bên. Bác sĩ Linh giải thích khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng chủng EV71, hệ miễn dịch suy giảm tạo cơ hội cho virus tấn công đường hô hấp hoặc hệ thần kinh. Các triệu chứng như ho, sốt cao hay thở nhanh của viêm phế quản dễ làm lu mờ các dấu hiệu tay chân miệng chuyển nặng.

Các nốt mụn nước, rát đỏ xuất hiện ở chân của bé My. Ảnh: Người nhà cung cấp

Bệnh nhi được theo dõi sát mỗi 3 giờ để phát hiện dấu hiệu chuyển nặng. Phác đồ điều trị tập trung vào hỗ trợ theo gồm hạ sốt, an thần khi trẻ giật mình, chăm sóc niêm mạc miệng - da, kết hợp kháng sinh khi có dấu hiệu bội nhiễm.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, trẻ hết sốt, không còn giật mình, tổn thương niêm mạc cải thiện, ban da khô và bong nhẹ, hô hấp ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ Thùy Linh lưu ý các dấu hiệu như giật mình chới với, sốt cao liên tục khó hạ, run chi, đi loạng choạng, thở nhanh hoặc rút lõm lồng ngực là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm và trẻ cần được khám ngay. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh. Người chăm sóc cho trẻ cần rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng và khử khuẩn bề mặt tiếp xúc để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Thu Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi