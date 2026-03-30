Bé gái đồng nhiễm vi khuẩn và nấm gây loét miệng

TP HCMÁnh, 15 tuổi, sốt hai ngày, miệng nhiều vết loét sâu có mủ, được chẩn đoán viêm loét áp xe miệng do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng và nấm Candida.

Xét nghiệm vi chất của Ánh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM còn cho thấy thiếu sắt và canxi. ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh, khoa Nhi, chẩn đoán bệnh nhi viêm mô tế bào, áp xe miệng, suy dinh dưỡng nhẹ.

Ánh được nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, đồng thời truyền dịch, thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh. Bác sĩ chỉ định vệ sinh vết loét hàng ngày, thoa thuốc kháng nấm tại chỗ kết hợp truyền kháng sinh đặc hiệu. Sau 7 ngày, vết loét trong miệng thu nhỏ, môi lưỡi hết sưng, Ánh có thể ăn uống bình thường và xuất viện.

Bác sĩ Thanh kiểm tra sức khỏe cho Ánh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thanh giải thích Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) là vi khuẩn thường trú trên da, niêm mạc. Khi hàng rào bảo vệ niêm mạc miệng bị phá vỡ, có thể do nhiệt miệng, trầy xước... vi khuẩn có cơ hội xâm nhập sâu, gây viêm mô tế bào, hình thành ổ áp xe. Trong khi đó, nấm Candida cộng sinh tự nhiên trong khoang miệng, có thể phát triển gây nhiễm trùng nặng khi hệ miễn dịch suy yếu. Cả hai tác nhân này cùng hoạt động, khiến vết loét lan rộng, sâu, khó điều trị nếu không can thiệp đúng hướng.

Ánh đang niềng răng cũng là yếu tố nguy cơ gây loét miệng. Mắc cài và dây cung có thể tạo ra các vết xước, trầy nhỏ trên niêm mạc miệng, tạo cơ hội cho vi khuẩn, nấm xâm nhập. Kết hợp với tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ và thiếu sắt, canxi khiến khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể suy giảm, khiến bệnh dễ bùng phát nặng, theo bác sĩ Thanh.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo nếu loét miệng không lành sau 7-10 ngày, có xu hướng lan rộng, kèm theo sốt, sưng hạch, bố mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện khám. Trẻ niềng răng cần vệ sinh răng miệng cẩn thận, dùng bàn chải phù hợp, súc miệng bằng nước muối sinh lý, khám nha khoa định kỳ. Phụ huynh cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ vi chất cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là sắt, canxi và kẽm.

Giản Đơn

*Tên nhân vật đã được thay đổi