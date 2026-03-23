Bé gái có 26 ngón tay chân

TP HCMMỗi bàn tay Nguyệt (8 tháng tuổi) có thêm một ngón nhỏ sát ngón út, mỗi bàn chân 7 ngón trong đó một số ngón dính nhau.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng thừa và dính ngón ở cả tay lẫn chân với cấu trúc xương bất thường như Nguyệt thuộc nhóm phức hợp - chiếm tỷ lệ nhỏ. Chị gái Nguyệt cũng mắc dị tật thừa - dính ngón tay, chân, đã được phẫu thuật thành công.

Ở trẻ nhũ nhi, các mạch máu, dây thần kinh và gân của ngón tay, chân đan xen nhau phức tạp, dễ xảy ra tổn thương mạch nuôi trong quá trình phẫu thuật. Sau 3 giờ, êkíp cắt ngón thừa, tái tạo hình dáng ngón chân, bé xuất viện ngay trong ngày.

Mỗi bàn chân của bé có 7 ngón, mỗi bàn tay 6 ngón. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trọng hướng dẫn gia đình chăm sóc, vệ sinh và theo dõi sát vùng phẫu thuật cho bé. Bố mẹ cần chú ý màu sắc da, nhiệt độ và sự cử động của các ngón còn lại. Trẻ cần tái khám theo chỉ định hoặc khi ngón tay, chân tím tái, lạnh hoặc sưng bất thường, sẹo co rút.

Thừa ngón tay - chân là dị tật bẩm sinh có tính di truyền, xảy ra do sự phân chia bất thường của các tế bào trong quá trình hình thành chi ở giai đoạn phôi thai. Dính ngón là tình trạng hai hay nhiều ngón tay, ngón chân không được tách rời hoàn toàn, thường xuất hiện ở tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 của thai kỳ. Bên cạnh yếu tố di truyền, tình trạng này có thể xảy ra tự phát khi mẹ tiếp xúc với hóa chất, dinh dưỡng kém, nhiễm trùng trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để cho dị tật này, thường được chỉ định ở trẻ từ 6 tháng đến trước 2 tuổi. Điều trị sớm còn hạn chế sự tổn thương về mặt tâm lý cho bé.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo gia đình có thành viên mắc dị tật chi nên được tư vấn di truyền trước khi có thai. Mẹ có thể giảm rủi ro bằng cách bổ sung axit folic đầy đủ trước, trong thai kỳ, tránh xa thuốc lá, rượu bia và hóa chất, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Giản Đơn

*Tên nhân vật đã được thay đổi