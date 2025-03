Bé gái bỏng do nghịch vòi nước nóng lạnh

TP HCMTrong khi tắm, bé Hà, 3 tuổi, xoay vòi nước từ chế độ mát sang nóng dẫn đến bỏng ở lưng và mông.

Người nhà tự mua thuốc bôi cho bé, hai ngày sau vết thương mưng mủ, bé được đưa đến bệnh viện khám. Ngày 20/3, BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bé bỏng da diện rộng độ 2-3, vết thương có mủ vàng do bội nhiễm vi khuẩn, điều trị bằng thuốc kháng sinh, thuốc trị bỏng.

Sau 4 ngày điều trị, vết thương lên da non, bé hồi phục tốt, xuất viện. Bác sĩ hướng dẫn phụ huynh thay băng và tiếp tục bôi thuốc, chăm sóc đến khi da lành hẳn. Bỏng là nguyên nhân phổ biến gây thương tích ở trẻ nhỏ. Trường hợp bỏng nặng, độ sâu có thể dẫn đến tổn thương mô, cơ, co rút cơ, co rút da, biến dạng, để lại sẹo xấu, nhiễm trùng, ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ. Trẻ dễ mất nước, rối loạn điện giải, nguy hiểm tính mạng.

Trẻ nhỏ thường hiếu kỳ, nghịch ngợm với những vật dụng xung quanh. Bác sĩ Vũ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng ngừa bỏng cho trẻ bằng cách sắp xếp vật dụng trong nhà hợp lý. Nên dùng nhiệt kế kiểm tra nước tắm cho trẻ, không để nước nóng quá 50 độ C. Người lớn không cho trẻ với tay đến cần gạt nước nóng lạnh khi đang tắm...

Khi trẻ bị bỏng do nhiệt, sơ cứu cho bé bằng cách vết bỏng dưới vòi nước mát chảy chậm, nhẹ nhàng, trong khoảng 15-20 phút. Sau sơ cứu, cần đưa bé đến viện để kiểm tra; không tự ý thoa kem dưỡng da, kem, thực phẩm (lòng trắng trứng, bơ, kem đánh răng, khoai tây...) vào vết bỏng. Không nên chọc vỡ bóng nước bởi tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Hoài Thương