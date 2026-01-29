Bé gái bị viêm phế quản chồng viêm tai giữa, mày đay

TP HCMBé Hồng, 2 tuổi, ho, sổ mũi, đau nhức tai, uống kháng sinh 2 tuần trở nặng, bác sĩ chẩn đoán viêm phế quản phổi cấp, viêm tai giữa trái, mày đay.

Kết quả X-quang ngực của bé Hồng cho thấy hình ảnh mờ rốn phổi, phổi ran ẩm hai bên, niêm mạc mũi có nhiều dịch nhầy màu vàng nhạt, tai trái viêm, có dịch mủ. Da bệnh nhi xuất hiện ban dạng sẩn lan toàn thân.

Bé Hồng có tiền sử dị ứng hải sản, đạm sữa bò, đã sử dụng nhiều loại kháng sinh. BS.CKI Lưu Hoàng Ái Phương, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá đây là trường hợp phức tạp, cần lựa chọn thuốc kỹ để đảm bảo hiệu quả điều trị, hạn chế nguy cơ phản ứng dị ứng, kháng thuốc.

Bé được dùng thuốc kháng sinh đường tiêm kết hợp thuốc kháng viêm, kháng histamin để kiểm soát mày đay, giảm ngứa. Sau hai ngày, ban mày đay lặn, tình trạng viêm phế quản phổi, viêm tai được kiểm soát, bác sĩ Phương chỉ định chuyển sang kháng sinh đường uống. Bé không còn ho đờm, tai giảm dịch, ăn uống tốt, được xuất viện.

Bác sĩ Phương khám cho bé Hồng. Ảnh: Giản Đơn

Theo bác sĩ Phương, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ mắc bệnh hô hấp. Nếu không được điều trị đúng cách, viêm phế quản phổi ở trẻ dẫn đến suy hô hấp cấp, tổn thương phổi, nhiễm trùng huyết.

Viêm tai giữa ở trẻ có thể là biến chứng từ nhiễm trùng đường hô hấp trên khi vi khuẩn hoặc virus lan từ mũi họng qua vòi nhĩ vào tai giữa. Tuy nhiên, một số thói quen chăm sóc, vệ sinh tai không đúng cách cũng gây viêm tai giữa. Bệnh gây khó chịu, đau nhức tai, thậm chí mất thính lực, thủng màng nhĩ, viêm màng não... nếu không điều trị kịp thời.

Bác sĩ Phương khuyến cáo, khi trẻ ho kéo dài, ho có đờm đặc, sốt cao không đáp ứng với thuốc hạ sốt, khó thở, thở nhanh, bỏ bú, ăn kém, đau nhức tai, tai rỉ dịch... bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện. Không tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng sinh khi không có chỉ định bác sĩ bởi dễ kháng thuốc, bệnh kéo dài hoặc diễn biến phức tạp.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp, viêm tai giữa ở trẻ, phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine đầy đủ, giữ vệ sinh mũi họng sạch sẽ, tránh tiếp xúc với khói thuốc lá, người đang mắc bệnh hô hấp. Nếu trẻ có tiền sử dị ứng, phụ huynh cần cung cấp đầy đủ thông tin cho bác sĩ về thực phẩm hoặc thuốc mà trẻ từng bị dị ứng.

Giản Đơn

*Tên người bệnh đã được thay đổi