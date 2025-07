Bé gái bị ứ dịch màng trinh

TP HCMBé gái 12 tuổi bị đau bụng, bí tiểu, bụng căng chướng to, bác sĩ chẩn đoán ứ dịch màng trinh.

Siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM phát hiện ứ dịch lòng tử cung và âm đạo chèn vào niệu đạo khiến bé không thể đi tiểu, dẫn đến thận ứ nước độ 1-2, bàng quang căng to. ThS.BS.CKI Tôn Thị Anh Tú, khoa Ngoại Nhi, cho biết nếu không xử lý bàng quang căng giãn quá mức, áp lực dội ngược lên niệu quản đến thận, làm cho thận bị ứ nước, suy thận cấp. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến vỡ bàng quang.

Êkíp đặt ống sonde giúp nước tiểu thoát ra ngoài, làm giảm áp lực trong bàng quang, giảm đau, hạn chế tổn thương thận nặng hơn do ứ nước. Sau đó, bác sĩ thoát dịch ở vùng kín ra ngoài, tạo ra một lỗ thông vĩnh viễn, đảm bảo máu kinh các chu kỳ sau này thoát ra bình thường. Sau 60 phút, ca mổ thành công, bệnh nhi xuất viện sau 3 ngày.

Êkíp phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ứ dịch màng trinh là dị tật bẩm sinh, xảy ra do màng trinh không có lỗ thủng. Bình thường màng trinh có hình dạng lưới hoặc tổ ong để dịch tiết âm đạo, máu kinh có thể thoát ra ngoài. Nếu bị bịt kín sẽ gây ứ dịch.

Tình trạng này biểu hiện khác nhau tùy theo độ tuổi. Trẻ sơ sinh bị ứ dịch nhầy, trong, do hormone từ mẹ truyền sang con kích thích cổ tử cung tiết dịch. Bệnh thường có triệu chứng là một khối phồng nhỏ, màu trắng hoặc hơi xanh. Đa số trường hợp ở giai đoạn này không cần can thiệp ngay, được bác sĩ theo dõi, nếu khối dịch quá lớn sẽ chèn ép đường tiểu, cần can thiệp sớm.

Đến tuổi dậy thì, buồng trứng bắt đầu hoạt động, có kinh nguyệt. Máu kinh không thoát ra được tích tụ lại, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời gây đau bụng dữ dội theo từng tháng (tương ứng với chu kỳ kinh) nhưng không thấy ra máu kinh. Cơn đau có thể kéo dài vài ngày rồi tự hết và lặp lại vào tháng sau với mức độ tăng. Khối máu ứ lớn khiến vùng bụng dưới sưng đau, chèn ép vào các cơ quan lân cận. Nếu chèn bàng quang dẫn đến bí tiểu, tiểu khó, tiểu gắt, cảm giác buồn tiểu liên tục.

Khi bị ứ đọng, máu kinh là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển khiến viêm nhiễm âm đạo, tử cung, vòi trứng, lan ra khắp vùng chậu, dẫn đến tổn thương cơ quan sinh sản. Bác sĩ Tú khuyến cáo trẻ đến tuổi dậy thì nhưng vẫn chưa có kinh hoặc có cơn đau bụng theo chu kỳ hàng tháng nên đi khám.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi