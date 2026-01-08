Bé gái 8 tháng tuổi nhiễm khuẩn tiết niệu biến chứng viêm màng não

Hà NộiBé Ánh, 8 tháng tuổi, đang điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu bất ngờ thóp căng phồng, chỉ số viêm tăng cao, bác sĩ chẩn đoán biến chứng viêm màng não.

Bé Ánh sốt 39 độ C, ho đờm, họng đỏ, xuất tiết nhiều dịch mũi trong, mạch nhanh 181 lần/phút. Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán bé nhiễm khuẩn tiết niệu do vi khuẩn Enterococcus faecalis, điều trị kháng sinh theo phác đồ. Ngày thứ hai, thóp phồng căng, bé lơ mơ, xét nghiệm cho thấy viêm nặng với chỉ số CRP 22,7 mg/dL, cao gấp hơn 40 lần ngưỡng bình thường, nồng độ Procalcitonin (PCT) 4 ng/mL.

Kết quả chọc dò dịch não tủy và các xét nghiệm chuyên sâu xác định bệnh nhi bị viêm màng não. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi, giải thích đây là tình trạng các màng bao quanh não và tủy sống bị nhiễm trùng khi vi khuẩn, virus, nấm theo đường máu xâm nhập hệ thần kinh trung ương. Bệnh thường xảy ra đồng thời với nhiễm trùng máu, tỷ lệ tử vong 20-60% hoặc biến chứng thần kinh lâu dài như co giật, chậm phát triển, suy giảm thính lực nếu chậm trễ điều trị.

Bé Ánh đồng thời bị viêm mũi họng, nhiễm khuẩn tiết niệu biến chứng nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Bé được điều trị bằng kháng sinh, theo dõi sát nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt và các phản xạ thần kinh. Sau 48 giờ, bé tự thở tốt, hết sốt. Đến ngày thứ 13, chỉ số bạch cầu, CRP, kết quả chọc dò tủy sống bình thường, bé xuất viện.

Bác sĩ Thảo thăm bệnh nhi trước khi ra viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thảo cho hay khoảng 8% trẻ gái và 2% trẻ trai bị nhiễm khuẩn tiết niệu trước 5 tuổi. Tình trạng xảy ra khi vi khuẩn từ da hoặc phân xâm nhập vào đường tiết niệu, phát triển gây bệnh. Bé gái có nguy cơ mắc cao hơn bé trai do niệu đạo ngắn, tạo điều kiện để vi khuẩn từ vùng hậu môn xâm nhập.

Với trẻ nhũ nhi, dấu hiệu khá mờ nhạt, cha mẹ phải quan sát kỹ mới nhận ra bất thường. Ở trẻ lớn, bé thường đau vùng bụng dưới, đau lưng hoặc đau một bên hông, kèm cảm giác buồn tiểu gấp, đi tiểu nhiều lần nhưng lượng ít.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, cha mẹ cần hạn chế cho trẻ tắm bồn, tránh mặc quần áo, đồ lót chật, thay tã thường xuyên, uống đủ nước, không nhịn tiểu. Trẻ cần được hướng dẫn vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh đồ uống chứa caffein vì có thể gây kích ứng bàng quang.

Khi trẻ sốt cao khó hạ, quấy khóc nhiều, thóp phồng, bú kém, nôn hoặc lơ mơ, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế ngay để khám. Theo dõi sát, can thiệp sớm giúp trẻ nhanh hồi phục.

Trịnh Mai

*Tên người bệnh đã được thay đổi