Bé gái 16 tuổi mắc u nang buồng trứng ác tính

Thấy con gái bụng to bất thường, nghi u ác buồng trứng, người bố vượt hàng trăm km đưa con từ Cà Mau đến BVĐK Tâm Anh TPHCM để mổ gấp.

Theo lời kể của Quế Hương, từ lúc nghỉ hè, em phát hiện bụng ngày càng lớn. Ban đầu, Hương chỉ nghĩ do mình nghỉ ngơi nhiều và ăn uống không điều độ, nhưng bụng ngày một lớn hơn, sờ vào cảm nhận có khối u cứng, khi hít sâu vào thấy sự khác biệt rõ rệt ở vùng bụng. Khi khối u lớn chèn ép gây đau, em mới kể cho cha mẹ.

Đi khám tại 3 bệnh viện địa phương và phát hiện bướu kích thước lớn chèn ép các tạng trong ổ bụng, nghi ác tính, anh Toàn quyết định đưa con lên Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM phẫu thuật vì được biết bệnh viện có bác sĩ giỏi và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp. "Dù nghèo nhưng vợ chồng tôi nghĩ con đau là phải tìm cách cứu con bằng mọi giá", anh Toàn chia sẻ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi thực hiện phẫu thuật cắt trọn toàn bộ khối u lớn cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ca mổ cho Hương kéo dài 90 phút, do bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trực tiếp thực hiện. Do khối u quá lớn, có kích thước lên tới 10x15x25 cm và bám dính, nên bác sĩ phải mổ đi dọc đường dài ở bụng, cắt trọn khối u kèm buồng trứng cùng bên. Sau khi lấy trọn khối u ra, bệnh nhân được lau rửa làm sạch ổ bụng để tránh sót các tế bào ác tính, giảm tối đa biến chứng dính tắc ruột, viêm phúc mạc sau mổ. Bệnh nhân còn quá trẻ nên các bác sĩ rất thận trọng trong thao tác, đặc biệt cố gắng phẫu thuật chính xác, che chắn kỹ ổ bụng, lấy u an toàn tránh vỡ, cầm máu chắc chắn tránh xuất huyết trở lại cũng như giảm tối thiểu nguy cơ gây dính vùng chậu ảnh hưởng đến tương lai sinh sản của bệnh nhân. Các bác sĩ gây mê giỏi và thiết bị hiện đại cũng được sử dụng để ngăn ngừa nguy cơ tai biến do gây mê thời gian dài.

"Kết quả giải phẫu khối u là ung thư buồng trứng thuộc nhóm tế bào mầm, cho phép người bệnh được giữ lại tử cung và một bên buồng trứng, duy trì chức năng sinh lý sinh dục nữ và chức năng sinh sản. Sau phẫu thuật thành công, bệnh nhân cần phải tiếp tục điều trị bằng hóa xạ ngăn ngừa triệt để mầm mống ung thư, tránh tái phát. Được phát hiện sớm ở giai đoạn 1a, bệnh nhân kịp thời được phẫu thuật cắt trọn khối u sẽ giúp quá trình điều trị tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn", bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết.

5 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của Hương tiến triển tốt và xuất viện khỏe mạnh, hầu như không cảm thấy đau ở vết mổ, sớm vận động trở lại.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm thăm khám kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân Quế Hương, bé hồi phục sức khỏe và xuất viện ngày 22/9. Ảnh: Phong Lan

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết do lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên nhiều chị em trì hoãn thăm khám sức khỏe sinh sản, thậm chí không tuân thủ lịch khám thai định kỳ khiến nhiều trường hợp rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM vừa qua tiếp nhận nhiều ca u xơ khổng lồ, thai dị tật bẩm sinh thể nặng, cấp cứu cho không ít ca đẻ rơi. Không ít trường hợp do đến bệnh viện thăm khám muộn, khối u phát triển quá to đã ảnh hưởng đến buồng trứng, không thể bảo tồn. Phải cắt bỏ buồng trứng, tử cung với bệnh nhân nữ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sinh sản, chất lượng cuộc sống sau này. Khi tình trạng đã nặng, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người bệnh, dù trăn trở nhưng bác sĩ cũng không thể tiếp tục bảo tồn tử cung, buồng trứng cho người bệnh.

Bác sĩ Mỹ Nhi khuyến cáo phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc đi khám ngay khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường, để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, nếu thấy đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, nôn, đôi khi có thể bị choáng vì đau; bụng to bất thường; sờ thấy khối u ở vùng bụng kèm theo đau ở vùng này; rối loạn kinh nguyệt, có chảy máu âm đạo; dậy thì sớm hoặc không thấy kinh nguyệt... phải đi khám chuyên khoa ngay.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Anh Ngọc