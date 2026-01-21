Bé gái 13 tuổi bị áp xe ngực

TP HCMBé Ân, 13 tuổi, bệnh 3 ngày, sưng đau ngực phải, sốt cao do ngực tụ dịch, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Xét nghiệm máu của bé Ân tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho thấy chỉ số nhiễm trùng CRP và bạch cầu tăng cao. Siêu âm ngực ghi nhận ổ tụ dịch lớn tại vị trí 10h-12h gần trung tâm nhũ hoa bên phải cùng hạch nách viêm.

BS.CKII Nguyễn Lê Ngọc, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán áp xe ngực, chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch kết hợp thuốc giảm viêm, chăm sóc dinh dưỡng. Song song, ThS.BS Lâm Thiên Kim, khoa Ngoại Nhi, theo dõi chặt chẽ vùng bị áp xe để chọc hút dịch mủ khi cần. Sau 7 ngày, khối áp xe trên siêu âm tăng kích thước, lượng dịch nhiều, bắt đầu hóa lỏng. Bác sĩ chọc hút được khoảng 10 ml dịch mủ. Bé hết sốt, giảm sưng đau, ổ dịch thu nhỏ, chỉ số xét nghiệm ổn định, được xuất viện, tiếp tục uống thuốc và tái khám.

Bác sĩ Ngọc (trái) và bác sĩ Kim khám cho bé Ân sau thủ thuật. Ảnh: Trung Vũ

Bác sĩ Ngọc cho biết tỷ lệ áp xe ngực dưới 1% trong số các trường hợp nhiễm trùng phần mềm ở trẻ. Bệnh liên quan đến nội tiết hoặc nhiễm khuẩn da. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, ổ viêm dễ lan rộng, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, ngực biến dạng, phải can thiệp phẫu thuật. Đa số trẻ đáp ứng tốt với điều trị nội khoa khi phát hiện bệnh sớm.

Viêm ngực ở trẻ thường do nhiễm trùng từ da quanh quầng nhũ hoa. Các nguy cơ làm tăng nhiễm trùng ngực do cạo hoặc nhổ lông quanh vùng này, nặn mụn trứng cá ở ngực, xây xước da nhiễm trùng do cào gãi mạnh (chàm da), viêm nang lông, côn trùng đốt, cơ địa giảm miễn dịch. Béo phì, đái tháo đường hoặc điều trị corticoid kéo dài cũng là nguyên nhân. Để phòng bệnh, cần giữ vệ sinh cơ thể, tránh các hành động gây tổn thương da.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý dấu hiệu bất thường ở ngực của trẻ trong giai đoạn dậy thì như sưng, đau, đỏ, nóng hoặc sốt kéo dài... Khi có bất thường, phụ huynh không nặn mủ hay tự ý cho trẻ dùng thuốc, nên đưa trẻ đến bệnh viện điều trị, tránh biến chứng.

Minh Tâm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi