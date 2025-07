Bé gái 12 tuổi ung thư tuyến giáp di căn hạch

TP HCMBé Hạnh, 12 tuổi, cổ sưng to và có khối di chuyển lên xuống khi nuốt, bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn.

Cổ của bé bắt đầu to từ năm ngoái song không có triệu chứng, người nhà nghĩ do tăng cân. Tháng 6, bé sụt cân, bướu cổ to bất thường, BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, xác định bệnh nhi bị ung thư tuyến giáp di căn vào các nhóm hạch hai bên cổ.

Bác sĩ Tuấn phối hợp êkíp khoa Ngoại vú - Đầu Mặt Cổ, Ung bướu, Nội tiết xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho bé. Bé được mổ cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch loại trừ tế bào ung thư, bóc tách các dây thần kinh khỏi tuyến giáp tránh ảnh hưởng giọng nói và đảm bảo thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, không bị khàn giọng hay tê tay, hụt hơi, tiếp tục uống iốt phóng xạ ngăn ung thư tái phát.

Bác sĩ Tuấn (bên phải) cùng êkíp phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Thanh Luận

Bác sĩ Tuấn cho biết cơ thể trẻ ở tuổi dậy thì có tốc độ phát triển nhanh. Nếu trẻ bị ung thư tuyến giáp, các tế bào ung thư cũng phát triển nhanh (3-6 tháng), trong khi ở người lớn thời gian để tế bào tuyến giáp ác tính di căn hạch cổ mất 6-12 tháng, thậm chí nhiều năm. Không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh di căn đến hạch thượng đòn, phổi, xương, não... sẽ khó điều trị, ảnh hưởng đến tiên lượng sống.

Ung thư tuyến giáp ở trẻ thường không có triệu chứng rõ ràng, nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh ở giai đoạn di căn hạch. Phụ huynh nên cho con khám sức khỏe định kỳ, nhất là trong giai đoạn dậy thì. Trẻ có dấu hiệu vùng cổ phình to, khi ăn nuốt có hạch di chuyển xuống cần khám ngay bởi tình trạng đã ở giai đoạn di căn hạch.

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), số ca mắc mới ung thư tuyến giáp đứng vị trí thứ 6 trong các loại ung thư ở Việt Nam năm 2022. Bệnh phổ biến ở người 40-70 tuổi. Trong vòng 5 năm qua, bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận và điều trị thành công cho ba bệnh nhi mắc ung thư tuyến giáp, trong đó nhỏ tuổi nhất là bé trai 8 tuổi.

Hoài Thương

*Tên bệnh nhi đã được thay đổi