Bé đông đặc phổi bởi đồng nhiễm vi khuẩn

Hà NộiBé trai 3 tuổi tổn thương phổi, suy hô hấp sau 5 ngày ho đờm, sốt, khó thở, đi ngoài phân lỏng, xét nghiệm PCR dương tính với vi khuẩn Mycoplasma Pneumoniae và Haemophilus Influenzae.

Ngày 19/9, ThS.BS Phạm Đức Tuấn, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bé bị viêm phổi, đông đặc nhu mô phổi, có đám mờ ở phổi trái. "Bé bị đồng nhiễm vi khuẩn và không điều trị kịp thời dẫn đến khó thở", bác sĩ Tuấn cho biết.

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng kháng sinh theo phác đồ phù hợp với thể trạng, chạy khí dung, súc họng. Sau một tuần, sức khỏe bé ổn định, giảm ho, hết sốt, nhịp thở đều, ăn uống tốt, chơi ngoan. Bé bớt tổn thương phổi, xuất viện, theo dõi tại nhà.

Bác sĩ Tuấn cho biết viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae là bệnh thường gặp ở trẻ em, thời gian ủ bệnh khoảng 2-3 tuần. Bệnh nhi sốt nhẹ hoặc sốt cao ớn lạnh, kéo dài trong vài ngày đến vài tuần. Các triệu chứng bệnh không điển hình nên trẻ viêm phổi do Mycoplasma thường bị bỏ qua giai đoạn đầu hoặc tự điều trị tại nhà bằng các loại kháng sinh thông thường. Điều này khiến trẻ dễ trở nặng, kháng kháng sinh khiến khó điều trị.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi viêm phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhi nhập viện Tâm Anh vì viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae tăng 25% so tháng trước. Theo bác sĩ Tuấn, nguyên nhân do giao mùa, nhiệt độ giảm đột ngột, nắng mưa thất thường.

Bệnh kéo dài gây tổn thương phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể bị tràn dịch màng phổi do tích tụ dịch, gây khó thở. Các vùng nhiễm trùng ở phổi dễ thành áp xe, lây lan sang máu gây nhiễm trùng máu và các bộ phận khác trong cơ thể. Do đó, khi có các triệu chứng nghi ngờ, bố mẹ nên cho con đi khám sớm.

Vi khuẩn Mycoplasma lây truyền qua đường hô hấp thông qua giọt bắn. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến là trẻ em hoặc người có hệ miễn dịch yếu. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ cách phòng ngừa bệnh bằng cách vệ sinh tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, đeo khẩu trang khi đi đến nơi đông người.

Lục Bảo

*Tên người bệnh đã được thay đổi