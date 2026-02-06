Bé 7 tuổi tiểu ra máu do viêm đường tiết niệu

TP HCMBé Khánh, 7 tuổi, tiểu buốt và tiểu ra máu cục trong 10 ngày, bác sĩ chẩn đoán do viêm nhiễm đường tiết niệu.

Trước khi nhập viện bé Khánh bị viêm họng, viêm đường hô hấp khoảng hai tháng, sau đó đi tiểu lắt nhắt, tiểu buốt kèm máu, điều trị 10 ngày không cải thiện nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, cho biết vùng sinh dục của bé sưng đỏ, ngứa, không tụ dịch hay mủ. Gia đình không có ai mắc bệnh thận, tiểu máu. Xét nghiệm máu bé bình thường, xét nghiệm nước tiểu ghi nhận bạch cầu, hồng cầu tăng cao, kèm protein, vi khuẩn, cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Bác sĩ siêu âm phát hiện thành bàng quang của bé dày, có cặn lắng chứng tỏ viêm tiến triển rõ.

Sau khi loại bỏ nguyên nhân mạch máu nguy hiểm gây tiểu máu kéo dài, phó giáo sư Trụ chẩn đoán Khánh bị viêm nhiễm đường tiết niệu, tiểu máu đại thể (nước tiểu có lẫn máu nhìn thấy được bằng mắt thường). Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có nguy cơ tiến triển gây tổn thương thận nặng, nhiễm trùng toàn thân.

Bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch, kết hợp thuốc bôi ngoài da quy đầu để giảm sưng, ngứa. Sau 7 ngày, bé hết tiểu buốt, màu nước tiểu chuyển sang hồng nhạt, được xuất viện.

Phó giáo sư Trụ kiểm tra sức khỏe cho bé Khánh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo phó giáo sư Trụ, khoảng 5-10% trẻ em dưới 10 tuổi từng bị tiểu máu đại thể, chủ yếu do viêm đường tiết niệu (UTI). Đây là tình trạng nhiễm khuẩn tại thận, niệu quản, bàng quang hoặc niệu đạo, chủ yếu do vi khuẩn E. coli gây ra. Triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, quấy khóc khi đi tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi. Nếu không điều trị đúng, bệnh tiến triển thành suy thận mạn. Khi trẻ tiểu ra máu, phụ huynh không nên tự dùng thuốc, cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa khám, điều trị.

Minh Tâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi