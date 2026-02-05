Bé 6 tuổi mắc polyp trực tràng

TP HCMBé Minh, 6 tuổi, bị sa hậu môn, tiêu ra máu suốt 4 tháng điều trị trĩ không bớt, bác sĩ nội soi xác định polyp trực tràng.

BS.CKI Lâm Bội Hy, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đoạn trực tràng của bé, cách hậu môn khoảng 3 cm có một polyp khoảng 2 cm. Đây là nguyên nhân khiến bé Minh chảy máu khi đi đại tiện và sa khối hậu môn kéo dài.

Polyp nằm rất gần hậu môn, các biểu hiện của bệnh dễ bị nhầm lẫn với sa trực tràng hoặc trĩ khi khám thông thường. Nếu không được nội soi để phát hiện sớm, bệnh kéo dài khiến trẻ có nguy cơ thiếu máu, gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Êkíp cắt bỏ polyp và kẹp cầm máu, giải phẫu bệnh sau đó cho kết quả lành tính. Sau can thiệp, sức khỏe bé ổn định, xuất viện trong ngày.

Bé Minh bị thiếu máu nhẹ do chảy máu kéo dài. Bác sĩ hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi, bổ sung sắt và xây dựng chế độ ăn đầy đủ các nhóm chất cho bé. Bé nên ăn tăng cường rau xanh, uống đủ nước, sử dụng thuốc hỗ trợ nhuận tràng nhằm hạn chế táo bón, tránh tái phát.

Bác sĩ Bội Hy kiểm tra sức khỏe cho bé Minh vào ngày tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Bội Hy, phần lớn các trường hợp sa khối hậu môn ở trẻ là do sa trực tràng hoặc polyp trực tràng. Do đó, khi trẻ có dấu hiệu đi đại tiện ra máu, sa khối hậu môn kéo dài, phụ huynh cần đưa con đi khám chuyên khoa, tránh tự ý điều trị tại nhà.

Minh Tâm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi