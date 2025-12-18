Bé 6 tháng tuổi rò hậu môn tái phát

TP HCMVùng hậu môn của bé Khang sưng đỏ, rỉ dịch mủ vàng, bác sĩ chẩn đoán tái phát rò hậu môn.

Bé Khang từng bị áp xe hậu môn lúc 1,5 tháng tuổi, đã được rạch - dẫn lưu dịch mủ kết hợp với kháng sinh. Tổn thương cạnh hậu môn này không lành, thỉnh thoảng sưng to, rỉ mủ. BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lần này nếu không phẫu thuật xử lý triệt để đường rò, ổ viêm nhiễm có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết, trẻ phải dùng kháng sinh kéo dài. Rò hậu môn ở trẻ em đa số là đường rò đơn giản nên phẫu thuật triệt để.

Êkíp phẫu thuật loại bỏ mô xơ, dịch mủ, biểu mô lót đường rò - phần có khả năng gây tái phát. Vết mổ được để hở nhằm dẫn lưu tốt, hạn chế ứ đọng mủ, giúp mô lành tự nhiên. Ba ngày sau, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, vết mổ khô, lành lại, bé xuất viện.

Bác sĩ Trọng phẫu thuật điều trị rò hậu môn cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Rò hậu môn là đường thông bất thường hình thành giữa ống hậu môn và vùng da xung quanh cơ quan này. Theo bác sĩ Trọng, nguyên nhân thường do nhiễm khuẩn (vi khuẩn E. coli hoặc vi khuẩn kỵ khí khác...) dẫn đến áp xe, tích tụ dịch mủ, vỡ ra tạo lỗ rò. Triệu chứng của bệnh gồm khối sưng đỏ quanh hậu môn, chảy dịch mủ vàng, đau, quấy khóc nhiều khi đi đại tiện hoặc ngồi. Trường hợp nặng, trẻ có thể sốt cao, lỗ rò chảy dịch mủ lẫn máu. Trẻ có thể có một hay nhiều đường rò hậu môn, nguy cơ cao hơn nếu có bệnh Crohn hay suy giảm miễn dịch mắc phải.

Tình trạng này phổ biến ở trẻ dưới 12 tháng tuổi, nguy cơ tái phát cao nếu không giữ vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ. Điều trị rò hậu môn tùy tình trạng, nhiều trường hợp dùng thuốc kháng sinh để triệt tiêu nhiễm trùng, rạch - dẫn lưu áp xe nếu có. Sau đó, chăm sóc bảo tồn bằng cách ngâm rửa với nước muối ấm. Phẫu thuật loại bỏ đường rò là phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, áp dụng cho trẻ 6-12 tháng tuổi.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo phụ huynh giữ vùng hậu môn của trẻ sạch, khô thoáng. Trẻ có lỗ rò hậu môn cần được bác sĩ chuyên khoa khám, điều trị phù hợp.

Giản Đơn

*Tên người bệnh đã được thay đổi