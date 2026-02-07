Bé 5 tuổi mắc u bã đậu bội nhiễm

TP HCMSau 5 ngày bôi thuốc điều trị mụn viêm ở ngực, bé Liên, 5 tuổi, sốt nhẹ, bác sĩ chẩn đoán kén bã đậu bội nhiễm vi khuẩn.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vùng ngực của bé có kén bã đậu (u bã đậu) kích thước khoảng 2 cm, sưng, chảy mủ, có dấu hiệu bội nhiễm do vi khuẩn. Bé được bác sĩ gây mê phẫu thuật tách kén bã đậu khỏi mô xung quanh vùng ngực, lấy trọn vỏ kén.

Hậu phẫu, bé Liên hồi phục nhanh, không đau, vết thương khô, được xuất viện trong ngày. Bác sĩ Trọng lưu ý gia đình cần theo dõi vết mổ của trẻ, tránh nặn hoặc cọ xát vào vùng phẫu thuật. Bé nên ăn đủ protein, vitamin hỗ trợ quá trình lành vết thương, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Trong trường hợp vết mổ sưng đỏ, đau hoặc có mủ, gia đình cần đưa bé đến bệnh viện để được khám, xử trí kịp thời.

Bác sĩ Trọng (phải) phẫu thuật lấy kén bã đậu cho bé Liên. Ảnh: Trung Vũ

Kén bã đậu ở trẻ là một khối u lành tính xuất phát từ tuyến bã nhờn dưới da, chứa keratin (một loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tóc, móng tay, lớp ngoài của da) và các chất bã nhờn. Một số trường hợp có thể liên quan đến tổn thương da hoặc tình trạng viêm nhiễm tại chỗ.

Theo bác sĩ Trọng, đa số kén bã đậu ở trẻ thường lành tính. Ở giai đoạn đầu, khối cứng, không đau, dễ nhầm với mụn. Khi vi khuẩn xâm nhập, kén có thể sưng đỏ, chảy mủ, gây đau nhức, tức bội nhiễm, cần can thiệp sớm để tránh áp xe, viêm lan rộng và nguy cơ hình thành sẹo.

Khi phát hiện trẻ có khối sưng dưới da kèm đỏ, đau hoặc chảy mủ, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện để khám, xử trí kịp thời. Để phòng ngừa kén bã đậu bội nhiễm, phụ huynh cần giữ vệ sinh da cho trẻ, tắm bằng xà phòng nhẹ, lau khô vùng dễ ẩm như cổ, ngực, lưng, không nặn hoặc cọ xát các nốt nhỏ trên da. Quần áo, khăn, chăn màn của trẻ nên được giặt sạch, phơi nắng để hạn chế vi khuẩn.

*Tên người bệnh đã được thay đổi