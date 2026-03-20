Bé 4 tháng tuổi bị xoắn tinh hoàn ẩn

TP HCMBé Duy, 4 tháng tuổi, khối phồng ở bẹn trái sưng đau do tinh hoàn ẩn xoắn 3 vòng có nguy cơ hoại tử.

Bé Duy được chẩn đoán tinh hoàn ẩn hai bên lúc mới sinh và theo dõi tại nhà, đến 15 ngày tuổi tinh hoàn phải đã xuống bìu. Khi bé 4 tháng tuổi, tinh hoàn trái đang di chuyển xuống thì xuất hiện khối nhỏ ở bẹn sưng phồng. BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán Duy bị xoắn tinh hoàn ẩn 3 vòng.

Trường hợp này nếu phẫu thuật trong vòng 6 giờ kể từ khi xoắn, tỷ lệ cứu được tinh hoàn hơn 90%. Sau 12 giờ, tỷ lệ này giảm xuống dưới 50%, sau 24 giờ gần như không thể cứu vãn.

Êkíp tháo xoắn, khâu cố định tinh hoàn phòng ngừa nguy cơ tái phát. Ca phẫu thuật thành công song bác sĩ lưu ý nguy cơ hoại tử tinh hoàn có thể tiến triển. Do đó, bé cần tái khám định kỳ hoặc khám khi có bất thường như vùng bìu hoặc bẹn sưng đỏ, tím tái hoặc bất đối xứng rõ rệt, bé quấy khóc không rõ nguyên nhân, bỏ bú, nôn ói.

Bác sĩ Trọng (thứ hai từ trái qua) và êkíp phẫu thuật cho bé Duy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tinh hoàn ẩn là tình trạng một hoặc cả hai tinh hoàn không di chuyển xuống bìu như bình thường trong quá trình phát triển thai nhi. Xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh (cấu trúc mang mạch máu nuôi tinh hoàn) bị xoắn, làm gián đoạn một phần hoặc hoàn toàn nguồn máu nuôi, tăng nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ. Sau 6 tháng tuổi, trẻ bị tinh hoàn ẩn cần được phẫu thuật để phòng ngừa biến chứng như xoắn, ung thư.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo trẻ đột ngột quấy khóc, bỏ bú hoặc bú kém, nôn ói, vùng bìu hoặc bẹn sưng phồng, người nhà cần đưa đến bệnh viện ngay.

Giản Đơn

*Tên nhân vật đã được thay đổi