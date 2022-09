Cách làm bánh nướng nhân sữa dừa thơm ngon

Nướng bánh: Làm nóng lò trước 10 phút ở 200 độ C và tiến hành nướng bánh 3 lần: Lần 1 nướng ở 12 - 15 phút ở 200 độ C cho tới khi bánh chuyển đục. Lấy bánh ra, xịt nhẹ nước rồi để nguội hẳn. Khuấy tan hỗn hợp quết bánh gồm 1 lòng đỏ trứng gà cùng 10 ml dầu ăn, 5 ml nước đường bánh nướng rồi dùng chổi mềm quét mỏng lên mặt và rìa thành bánh. Sau đó, cho bánh vào nướng lần 2 ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút (làm nóng lò trước). Lấy bánh ra để nguội, tiếp tục quét mỏng lần nữa. Cuối cùng, nướng bánh 180 độ trong 5 - 7 phút. Tắt lò nướng, lấy bánh ra để nguội hẳn mới đóng vào túi bảo quản. Bánh để khoảng 1 - 2 ngày xuống dầu sẽ ăn mềm ngon.