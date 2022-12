Cô gái làm bánh siêu thực

Có một người vợ đặt chiếc bánh hình bát mỳ tôm để tặng chồng. Anh thích ăn loại mỳ này nhất, kèm lòng non, lá hẹ. "Chiếc bánh này yêu cầu màu sắc từ sợi mỳ tôm đến lòng non phải như màu thật. Lúc đầu mình cũng không dám chắc làm được không. May mắn làm lần đầu đã thành công", Đào nói.