Bàn chân nhiễm trùng do biến chứng tiểu đường

TP HCMÔng Khái, 80 tuổi, mắc bệnh tiểu đường hơn 30 năm, từng mất hai ngón chân vì biến chứng mạch máu, nay loét chân, đi khám kịp thời tránh cắt cụt chân.

Ngón chân cái và ngón trỏ ở bàn chân phải của ông Khái một năm trước đột ngột tím đen, không có cảm giác, sau đó tự rụng, ngón trỏ hoại tử xương, phải tháo khớp. Bác sĩ cho biết do ông mắc bệnh tiểu đường nhưng không kiểm soát đường huyết dẫn đến biến chứng mạch máu nhỏ ở bàn chân. Lần này, gan bàn chân phải của ông xuất hiện vết loét, phát triển to dần và sâu, chảy dịch gây đau đớn không đi lại được. "Mất hai ngón chân rồi, tôi rất sợ lần này mất cả bàn chân nên đi khám ngay", ông Khái nói.

BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Khái nhập viện trong tình trạng vết loét đã nhiễm trùng lan rộng, đồng mắc nhiều bệnh như huyết áp cao, suy thận, bệnh động mạch ngoại biên... Bác sĩ chỉ định điều trị tình trạng nhiễm trùng, ngăn bệnh diễn tiến nặng gây hoại tử lan rộng phải đoạn chi. Song song đó, người bệnh uống thuốc, kiểm soát các bệnh đồng mắc.

Sau một tuần, vết loét ở gan bàn chân khô, không còn chảy dịch. Bác sĩ Duy tư vấn cho người bệnh hạn chế hoạt động, tránh gây áp lực lên bàn chân bị thương cho đến khi vết thương lành hẳn, hướng dẫn tập phục hồi chức năng để tránh tái phát vết thương. Ông Khái có đa biến chứng nên gây ra nhiều biến dạng về bàn chân, cần sử dụng lót giày trị liệu để tái cấu trúc chịu lực của bàn chân.

Bác sĩ Duy chăm sóc vết thương của ông Khái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy cho hay tăng đường huyết kéo dài sẽ dẫn đến những biến chứng mạch máu bàn chân, giảm cảm giác ở bàn chân và hình thành vết loét, gây nhiễm trùng. Điều trị biến chứng bàn chân càng muộn, khi tổn thương nặng, nhiễm trùng lan rộng thường khó và kéo dài hơn.

Biến chứng bàn chân do tiểu đường có các triệu chứng ban đầu như tê bì, mất cảm giác, chân khô ráp như đi trên cát... Bệnh tiến triển khi xuất hiện các vết bóng nước, hoại tử đen ở một số vị trí ở vùng da bàn chân, đầu ngón chân, nứt da, loét da. Các vết thương có thể tiết dịch, có mùi hôi, dễ lan rộng tại chỗ, gây nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết.

Bạch Dương