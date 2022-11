Theo TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (BVĐK Tâm Anh), đa số trẻ sinh non đều có vấn đề bệnh lý, cần điều trị bằng thuốc hoặc phải phẫu thuật. Chính vì thế, khi vừa chào đời, các bé có một thiệt thòi là không được da kề da, nằm cạnh bên, được mẹ ôm ấp vỗ về. Những trẻ sơ sinh có bệnh lý, trẻ sinh cực non phải nằm trong phòng hồi sức, chăm sóc đặc biệt.

Với 33 năm trong nghề, bà vẫn nhớ như in một bé gái sinh non với nhiều bệnh lý, từng ngưng tim nhưng rồi đã sống sót một cách kỳ diệu. Em bé chào đời khi mới được 27 tuần, kèm dị tật tim bẩm sinh với ống động mạch rất to so với bình thường. Thời điểm đó, bác sĩ dùng thuốc để đóng ống động mạch nhưng cả hai lần điều trị đều thất bại, êkip hội chẩn gấp và quyết định mổ tim cho bé.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bé có thêm biến chứng viêm ruột hoại tử do ống động mạch quá to làm thiếu máu nuôi ruột. Mặc dù được phẫu thuật đóng động mạch thành công nhưng tình trạng của bệnh nhi chưa thể hết nguy hiểm.

Ruột bé hoại tử rất nhanh, đoạn rất dài. Dù ống động mạch đã được đóng lại nhưng đoạn ruột vẫn bị hoại tử, gần như phải cắt bỏ toàn bộ ruột non, chỉ còn ngắn 35 cm (so với bình thường ở tuần tuổi của bé là 150-200 cm). Bé không đi tiểu, không ăn được và ngưng tim nhiều lần trong quá trình điều trị. Thậm chí gia đình đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, bằng một sức sống mãnh liệt, tim bé dần dần đập trở lại.

"Bé sống sót diệu kỳ. Đó là phép màu, khó giải thích nổi. Có những khoảnh khắc chúng tôi gần như phải chấp nhận thua cuộc. Thế nhưng trước một sinh linh bé bỏng, mọi người đều thiết tha, cả cha mẹ và y bác sĩ đều không muốn bỏ cuộc, tiếp thêm động lực điều trị cho bệnh nhi. Chúng tôi dùng tất cả loại thuốc, biện pháp, phương tiện có thể. Khi tim bé có nhịp đập, chúng tôi đã vỡ òa, không tin nổi...", bác sĩ Phượng nhớ lại.

Sau thời gian điều trị dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần, dần dần bé hấp thu sữa được và đoạn ruột tiếp tục phát triển.